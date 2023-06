Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-journalist Joe Saward ligt het in de lijn der verwachtingen dat Zandvoort op den duur een roulatiesysteem aangaat met de Grand Prix van België. Er zou volgens hem niet genoeg plek op de kalender zijn om beide wedstrijden te behouden en dus zou de Formule 1 vanaf 2025 de races willen gaan afwisselen.

De Formule 1 komt om van de organisatoren die graag een Grand Prix naar hun land willen halen. Daarvoor moet er natuurlijk wel plek zijn op de kalender en daar wordt door de beleidsbepalers aan gewerkt. De verschuiving naar het Amerikaanse continent heeft al plaatsgevonden, want dit jaar worden er voor het eerst drie races in de Verenigde Staten gehouden. Ook heeft de Formule 1 het aantal races in het Midden-Oosten uitgebreid, want naast Bahrein, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi keert dit seizoen Qatar ook weer terug. Hoewel het hart van de Formule 1 nog altijd in Europa ligt, verschuift het accent wel.

Afrika wil op de kalender

Saward legt in zijn blog uit: "Ik zag dat de organisatoren van de Belgische GP in Montreal aanwezig waren en ik denk dat ze in ieder geval in 2024 weer op de kalender staan, omdat Zuid-Afrika (of waar dan ook in Afrika) het niet voor elkaar krijgt in de beschikbare tijd." Het Afrikaanse land zou korte lijntjes hebben met het regiem van Vladimir Poetin en dat zou tot een voorlopige stop in de onderhandelingen hebben opgeleverd. Toch komt Afrika uiteindelijk volgens Saward wel op de kalender en dat hoeft niet eens in Zuid-Afrika te gebeuren. Het kind van de rekening wordt in zijn ogen echter wel de Grand Prix van Nederland.

Roulatiesysteem

Sportief directeur Jan Lammers ontkrachtte eerder al een roulatiesysteem, maar volgens Saward is dat uiteindelijk wel het plan van de sport. "Mijn gevoel zegt dat de Formule 1 op de langere termijn een Afrikaanse race wil en dat België en Nederland een datum zullen gaan delen omdat, ondanks het enthousiasme van Verstappen. De Nederlanders moeite hebben om de race in Zandvoort te betalen. Nederlandse fans zullen natuurlijk overal naartoe reizen om oranje kleding te dragen, ondanks het feit dat niemand er goed uitziet in oranje - behalve pompoenen", aldus Saward.