Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 16:53 - Laatste update: 16:55

Gordon Murray, de ontwerper van de tot op heden meest dominante auto uit de Formule 1-geschiedenis, verwacht dat Red Bull Racing met de RB19 het record gaat aanscherpen. Murray was verantwoordelijk voor het ontwerp van de McLaren MP4 uit 1988. Die auto wist vijftien van de zestien races te winnen en heeft daardoor een winstpercentage van 93,75 procent.

Voorlopig heeft het Oostenrijkse team een perfecte score als het gaat om zeges in 2023. Daar waar Max Verstappen inmiddels al zes zeges in 2023 heeft weten bij te schrijven, komen de andere drie (inclusief Sprintrace) voor rekening van Sergio Pérez. Hoewel er nog een heleboel races op het programma staan, verwachten vele kenners dat het Oostenrijkse team het kunstje nog wel even gaan voortzetten en Murray verwacht in gesprek met de UK Times dat Red Bull zijn record zal gaan verbreken.

Red Bull is geoliede machine

"Red Bull is een zeer goed geleid en gedisciplineerd team met een groot inzicht in aerodynamica. Het hebben van een stabiel en langdurig management- en engineeringteam is een extreem belangrijke factor in de zoektocht naar Formule 1-succes", zo legt hij uit. Het record van meeste overwinningen in percentages zit al 35 jaar bij het team van McLaren en hoewel Mercedes een heleboel zeges heeft weten te pakken in het hybride-tijdperk, is het record uiteindelijk nog niet verbroken. Mercedes wist in 2016 tot een winstpercentage van 90,47 procent neer te zetten en Ferrari had tijdens het uiterst dominante 2002 een winstpercentage van 88 procent.

Goede kans dat Red Bull record pakt

Murray houdt het Oostenrijkse team strak in de gaten en geeft ze een goede kans om zijn record te verbreken. "Onlangs verwachtte ik dat Mercedes mijn record uit 1988 op het gebied van Grand Prix-overwinningen zou verbeteren, maar dat is ze nooit helemaal gelukt. Red Bull heeft een uitstekende kans om het dit jaar te doen - ze moeten op één race na alle races winnen om dit te bereiken en ik zal het met belangstelling volgen", aldus Murray.