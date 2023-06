Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 16:10 - Laatste update: 16:24

Dr. Helmut Marko geeft toe dat het inzetten van Daniel Ricciardo op Silverstone, om de bandentest van Pirelli uit te voeren, ook is bedoeld om te evalueren hoe de Australiër er op dit moment voor staat.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar gaf onlangs zelf al aan dat hij zijn carrière als vaste coureur bij Red Bull Racing wil afsluiten. Toch moet die mogelijkheid er nog maar zijn. Het zitje van Max Verstappen staat niet te grabbel, maar die van Sergio Pérez lijkt, gezien de vorm, het doelwit te zijn. De Mexicaan heeft nog altijd een contract tot en met 2024 op zak en Marko heeft eerder naar 'Checo' gewezen als beste nummer twee sinds tijden. Toch gaat het Oostenrijkse team Ricciardo evalueren en dat is natuurlijk niet zonder redenen.

Artikel gaat verder onder video

Bandentest

"We zullen Ricciardo drie dagen in de auto hebben na Silverstone tijdens de bandentest en dan kun je evalueren waar Ricciardo echt staat", zo legt de adviseur van Red Bull Racing uit bij ORF. Het Oostenrijkse team zit dan ook met een echt luxeprobleem in haar maag. Zo lijkt Pérez op dit moment te zijn beland in een kleine vormdip, maar als de Mexicaan het goede gevoel heeft, dan staat hij vaak vlak achter Verstappen. Op stratencircuits heeft 'Checo' zelfs vaak iets extra's. Ondanks dat gegeven lijkt de 33-jarige coureur de consistentie te missen en mocht het constructeurskampioenschap daardoor in gevaar komen, dan lijkt een ingreep vanuit het team niet ondenkbaar.

OOK INTERESSANT: Ricciardo: "Zou sprookje zijn om bij Red Bull carrière te beëindigen"

Opties openhouden

Ook Marko wil nog lang niet spreken van een vervanging voor Pérez, maar met Ricciardo binnen de renstal, kan er simpelweg een vergelijking worden gemaakt. "Zijn [Pérez red.] oorspronkelijke doel was twee, drie jaar [bij Red Bull te verblijven red.], wat sowieso meer zou zijn dan hij van plan was. Je moet gewoon opties openhouden voor de opvolging",aldus Marko. Ricciardo hoopt zelf ook op een 'sprookjesachtig' einde van zijn carrière bij Red Bull Racing. Daarvoor zou hij zelfs genoegen nemen met een zitje bij AlphaTauri, om vervolgens door te groeien en terug te keren als vaste rijder bij het team uit Milton Keynes.