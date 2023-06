Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 16:20 - Laatste update: 20:46

Als het aan achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo ligt, dan beëindigt hij zijn Formule 1-carrière als vaste coureur van Red Bull Racing. De Australiër heeft voor het laatst geracet bij McLaren en kwam eind vorig jaar over naar het Oostenrijkse team als reservecoureur en onthult bij ESPN dat hij ook weer een vast zitje bij de renstal zou willen.

The Honey Badger keerde dus eind vorig jaar bij het team terug, waar hij zeven zeges wist te pakken vanaf 2014 tot en met 2018. Aan het einde van 2018 maakte hij de overstap naar Renault (Alpine red.), om vervolgens vanaf 2021 bij McLaren aan de slag te gaan. Vele stemmen zeiden destijds dat de Australiër het gevecht niet wilde aangaan met Max Verstappen, maar Renault bood ook een flinke zak met geld aan. Het avontuur is uiteindelijk niet geworden, wat het moest zijn en dat geldt, ondanks de overwinning, voor McLaren eigenlijk ook.

'Zou voor mij een sprookje zijn'

Ricciardo hoopt op een 'sprookjesachtig' einde van zijn Formule 1-carrière bij Red Bull Racing. "Dat zou voor mij een sprookje zijn. Eerlijk gezegd zou het een sprookje zijn om mijn carrière hier te beëindigen, als ik het helemaal op mijn eigen manier zou kunnen doen", zo vertelt hij. Toch heeft Sergio Pérez nog een contract tot het einde van 2024 op zak en Verstappen heeft ook nog een overeenkomst tot en met 2028. Hij weet wat hem te doen staat: "Maar we zullen zien. Ik zal me waarschijnlijk een beetje omhoog moeten werken, maar het is echt leuk om hier terug te zijn."

AlphaTauri ook een optie

Ondanks dat hij zijn voorkeur voor Red Bull Racing heeft uitgesproken, geeft de Australiër aan dat hij ook genoegen zou nemen met een rol bij opleidingsteam AlphaTauri. Dat zou dan vermoedelijk gaan om het zitje van Nyck de Vries, hoewel Helmut Marko in de voorbije weken de druk eraf heeft gehaald bij de Nederlander. Voor Ricciardo staat de bandentest van Pirelli op Silverstone nog op hem te wachten en hij voorspelt een betere Ricciardo in 2024: "Ik weet dat ik terug kan komen als een completere versie van mezelf."