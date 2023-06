Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 15:24 - Laatste update: 15:54

De FIA heeft ingegrepen door een potentiële maas in de wet rondom de budgetcap te dichten. De autobond heeft met technische richtlijn 45 ervoor gezorgd dat personeel die door teams op andere afdelingen worden gezet en mogelijk alsnog aan de ontwikkeling bijdragen, niet meer is toegestaan.

Diverse teams hebben buiten hun Formule 1-activiteiten om, ook nog een technisch centrum om bijvoorbeeld van dienst te zijn bij de ontwikkeling van straatauto's. Red Bull Racing beschikt over haar Advanced Technologie-divisie, McLaren heeft bijvoorbeeld het Applied Technologies-programma en Mercedes bezit een Applied Science-afdeling. Toch bestaat het vermoeden dat deze afdelingen ook worden ingezet om bij te dragen aan de Formule 1-bolides en dat is niet toegestaan. Deze afdelingen vallen namelijk niet binnen de budgetcap.

Artikel gaat verder onder video

Maas in de wet

Een bron legt aan de Britse tak van Motorsport.com uit dat de FIA TD45 heeft bekrachtigd. De richtlijn is eigenlijk al vanaf 1 januari 2023 van kracht, maar is onlangs herzien. De FIA heeft daarin vermeld dat het intellectueel eigendom van projecten die buiten de Formule 1-activiteiten vallen, niet meer mogen worden overgedragen aan de Formule 1-teams, omdat dit simpelweg niet onder de budgetcap valt. Met andere woorden, de FIA wil dat alle ontwikkelingen van een Formule 1-team binnen het kostenplafond valt en dat het dus niet afkomstig is van een andere afdeling binnen hetzelfde bedrijf.

TD45

Volgens de bron aan het medium heeft TD45 al enkele veranderingen teweeg gebracht. "Het heeft invloed gehad. Sommigen [teams red.] werden gedwongen om actie te ondernemen omdat ze zich realiseerden dat wat ze deden niet langer was toegestaan. Maar het moeilijke is dat ze het al sinds 1 januari doen [toen de richtlijn nog iets vrijer was red.], dus ze hebben tot op dit moment geld uitgegeven dat ze nu moeten aanpakken en op de een of andere manier moeten terugvorderen", aldus de bron die niet onthult over welke teams het gaat.

Onlangs werd bekend dat de FIA op dit moment de budgetcap van vorig jaar aan het onderzoeken is. Daarbij zouden enkele teams grondig worden onderzocht, om een overschrijding te voorkomen. Daarnaast wil de autobond alle mazen in de wet dichten rondom het financiële reglement, dat slechts enkele jaren oud is.