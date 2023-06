Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 09:26

Voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan baalt ervan dat Max Verstappen op dit moment zo dominant is en stelt dat hij zelfs het Schumacher-tijdperk spannender vond. Toch verwacht Jordan niet dat er de komende jaren veel verandert.

Verstappen heeft liefst 21 van de afgelopen 30 races op zijn naam geschreven en de derde wereldtitel lijkt hem nu al niet meer te kunnen ontgaan. Ook in de tijd van Schumacher was vaak al vroeg in het seizoen duidelijk dat de concurrentie kansloos was, al was het maar omdat teamgenoot Rubens Barrichello altijd aan de lijn gehouden werd en vooral fungeerde als secondant van Schumacher.

Artikel gaat verder onder video

Jordan was in die tijd zelf nog actief als teambaas van het gelijknamige team en maakte het dus van dichtbij mee. Hij vindt de Formule 1 op dit moment een stuk saaier dan twintig jaar geleden, maar is tegelijkertijd vol lof over onze landgenoot. “Max Verstappen ligt op koers op de beste coureur ooit te worden, zo goed is hij echt”, opent hij in de Formula for Succes-podcast.

“Ik vond de afgelopen races niet leuk, dat moet ik je wel vertellen. Ik verveel me dood door hem, zo goed is hij. Hij maakt het saai, saaier dan in de tijd van Schumacher”, aldus Jordan, die eerder al liet optekenen dat hij Verstappen heel hoog heeft zitten. “Max is van nature snel en wordt in mijn ogen de grootste coureur ooit. Zijn aanpak is fenomenaal. Hij is agressief als het moet, maar is ook slim en weet dat hij naar de auto moet blijven kijken.”