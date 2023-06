Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 14:28 - Laatste update: 14:33

Vorig jaar had de FIA zijn handen al vol aan de budgetcap in 2021 en moest het zelfs straffen uitdelen, toen het na het eerste seizoen van de nieuwe limiet wat meer tijd kostte om alles in kaart te brengen. De budgetcap lijkt nu misschien nog wel wat meer werk op te gaan leveren voor het autosportorgaan.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou de FIA een Technical Directive hebben uitgegeven, specifiek gericht op de uitgaven van de vier topteams van dit seizoen: Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari en Aston Martin. Omdat dit de vier teams zijn die het hoogste budget hebben, gaat de FIA zich op deze teams focussen. Dit heeft een bijzondere aanleiding.

Uitgaven buiten F1

Wat de FIA met deze technische richtlijn wil onderzoeken, en tevens voorkomen, is of de teams buiten de kostenposten van de Formule 1-teams om personeel inzetten die buiten het F1-team informatie verzamelen via andere sporten. Informatie waar uiteindelijk het Formule 1-team ook wat aan heeft, maar dus verzameld wordt door personeel dat niet onder de budgetcap valt. De focus ligt hierbij opvallend genoeg dus op andere raceklassen, maar ook sporten waar de genoemde teams in actief zijn. Denk hierbij aan sporten met boten, fietsen, straatauto's en nog veel meer, maar ook de productie ervan. Alle vier de merken zijn ook in dit soort sporten vertegenwoordigd en kunnen dus informatie verzamelen die voor het F1-team ook gunstig kunnen zijn, zonder dat die werknemers onder de budgetcap vallen. Denkt bijvoorbeeld aan de 24 uur van Le Mans (Ferrari), America's Cup (Mercedes en Red Bull) bootraces (Red Bull), fietsen en mountainbikes (Red Bull). De FIA wil voorkomen dat inkomsten niet gemeld worden door de teams met het hoogste budgetcap, tevens de vier teams die dus veel uitgaven hebben en zich sneller geroepen voelen om dit te moeten doen.

2021

Zo lijkt de FIA na 2022 wederom aan de bak te moeten om op het gebied van de budgetcap alles goed te laten verlopen. In 2022 werd bekend dat, na lang onderzoek, Red Bull over de budgetcap was gegaan. Het kreeg daar als straf 10% minder testtijd voor in de windtunnel. Aston Martin, Red Bull en Williams hadden ook procedurele fouten gemaakt. Nu liggen dus de vier topteams extra onder de loep. De FIA moet tevens nog aan de slag met een onderzoek naar de budgetcap in 2022, waaruit duidelijk moet worden of iedereen zich daaraan heeft gehouden. Wanneer we hier voor het eerst wat over gaan horen, is nog niet bekend. De kans is echter groot dat dit technical directive daar onderdeel van is, zowel voor de budgetcap van 2022 als 2023.