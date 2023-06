Remy Ramjiawan

Vrijdag 23 juni 2023 09:31

Dr. Helmut Marko is niet te spreken over huidige vorm van AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull Racing staat na de Grand Prix van Canada stijf onderaan in het constructeursklassement en de Oostenrijker vindt dat het tijd wordt voor verbeteringen. Ondanks de lage stand in het klassement, leidt het team nog wel de coureurs voor Red Bull op en daar is de man uit Graz wel tevreden over.

De renstal onder leiding van Franz Tost heeft betere tijden gekend. Zo kon het team in het verleden steevast in de top tien rijden, maar dat is in 2023 een moeilijke opgave geworden. Tost gaf aan het begin van het seizoen al aan dat hij zijn engineers niet helemaal vertrouwde en de auto van dit jaar laat ook te wensen over. Yuki Tsunoda heeft zichzelf weliswaar twee keer in de punten weten te rijden, maar Nyck de Vries is nog altijd op zoek naar het omslagpunt.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met F1-insider kijkt Marko terug. "We zijn niet tevreden met de huidige prestaties van Alpha Tauri, en zijzelf ook niet. Maar hun belangrijkste taak is nog steeds het opleiden van onze jonge talenten, zodat ze de volgende stap kunnen maken", zo legt hij uit. Wat dat betreft lijkt Tsunoda in 2023 een stap omhoog te hebben gezet. "Dat heeft in het verleden goed gewerkt en het huidige voorbeeld van Yuki Tsunoda laat zien dat het nog steeds werkt, ondanks het nog steeds magere puntenaantal."

De banden tussen het opleidingsteam en Red Bull Racing worden daarnaast aangehaald. "We hopen dat AlphaTauri zich dit jaar kan verbeteren. En voor de toekomst is het de bedoeling dat de samenwerking met Red Bull Racing wordt uitgebreid - uiteraard binnen het toegestane kader van de reglementen - om efficiënter gebruik te kunnen maken van de middelen. Daarvoor is het plan dat delen van het team naar Engeland gaan", aldus Marko.