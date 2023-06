Vincent Bruins

Donderdag 22 juni 2023 17:04

De Legends Parade zal wederom een van de hoogtepunten zijn tijdens het weekend van de Grand Prix van Oostenrijk. Over anderhalve week wordt de Formule 1-race op de Red Bull Ring verreden, maar daarvoor worden de toeschouwers nog getrakteerd op een demo met een zestal oude, legendarische raceauto's. Naast Jos Verstappen kruipen nog een aantal bekende namen achter het stuur.

Op de zondagochtend van de Grand Prix van Oostenrijk worden eerst de hoofdraces van de Formule 3 en de Formule 2 verreden, gevolgd door de Porsche Supercup. De Legends Parade zal tussen de Porsche Supercup en de parade voor de Formule 1-coureurs worden gehouden van 12:25 tot 12:45.

Artikel gaat verder onder video

Van de zes legendarische auto's zijn vier daarvan McLarens. Dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard zal te zien zijn in een McLaren M6B. De M6B is gebaseerd op de M6A waarmee Bruce McLaren de Can-Am-titel pakte in 1967. Het enige verschil is dat de M6B aan klantenteams werd verkocht zonder motor. Juan Pablo Montoya en Jos Verstappen zullen allebei achter het stuur kruipen van een McLaren M8F. Deze was ontworpen voor het Can-Am-seizoen van 1971. De Britse renstal won acht van de tien races dat seizoen en Peter Revson won het kampioenschap voor teamgenoot Denny Hulme. Grand Prix Drivers' Association-voorzitter Alexander Wurz zal uitkomen in een McLaren M8C.

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen wint Monteberg Rally in bloedstollende ontknoping

BRM en Lola

De Lola T165, een evolutie van de T160-bolide, zal ook in actie komen met Mark Webber. Onder andere Dan Gurney reed met een Lola in het Can-Am-kampioenschap evenals drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart in de eind 60-er en begin 70-er jaren. Lola vond in die tijd echter meer succes in het United States Road Racing Championship. Helmut Marko zullen we zien in een BRM 157 die in 1970 ook al deelnam aan de Can-Am met Pedro Rodríguez. Marko reed in 1971 zelf nog in een BRM P167, de opvolger van de 157, in de Interserie, het Europese equivalent van de Can-Am.