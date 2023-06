Brian Van Hinthum

Vrijdag 23 juni 2023 08:03

Na een weekje rust voor de coureurs is het nu weer tijd voor een heuse double-header, te beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. Na een korte overtocht naar Canada zijn we dus weer terug op Europese bodem en dus zijn de tijden van de sessies weer een stuk gunstiger. Wél hebben we voor de tweede keer dit seizoen te maken met het sprintraceformat.

De korte overtocht naar de andere kant van de oceaan zit erop en dus zijn we weer terug voor het Europese seizoen dat nu echt kan losbarsten. Achtereenvolgens gaan we naar Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië, voor we weer richting Azië trekken voor de Grand Prix van Singapore. Voor dat allemaal zo ver is, is het vanaf 30 juni tot en met 2 juli eerst tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Een race die onder Nederlanders én Max Verstappen uitermate populair is.

Red Bull Ring

De Red Bull Ring staat al sinds 1996 op de Formule 1-kalender. Het circuit is in 1969 ontstaan, toen was het nog de Osterreichring. Dat circuit heeft tot en met 1987 op de kalender gestaan, maar het werd als te gevaarlijk beschouwd en de Formule 1 wilde er niet meer op rijden. Herman Tilke ging in 1995 aan de slag om een korter, moderner circuit te bouwen. De baan is ook nog een periode door het leven gegaan als de A1-ring. Jacques Villeneuve wist de eerste race op het nieuwe circuit te winnen.

Met 4318 meter is het een relatief klein circuit. Er worden 71 ronden gereden op de baan en met een 1:05.619 heeft Carlos Sainz het ronderecord in handen. Max Verstappen wist het vaakst te winnen op het circuit in Oostenrijk. Maar liefst vier keer ging de zege naar de Nederlander toe. Alain Prost wist dat drie keer te doen en Michael Schumacher en Lewis Hamilton wisten er beide twee keer te winnen. Het circuit kleurt vaak tijdens de races oranje. Hordes Nederlanders verzamelen zich vaak in Oostenrijk om Verstappen te steunen.

Tijdschema sprintraceweekend

Vrijdag 30 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 1 juli

Sprint shootout: 12:00 uur

Sprintrace: 16:30 uur

Zondag 2 juli

Grand Prix: 15:00 uur