Remy Ramjiawan

Woensdag 21 juni 2023 13:15

De Formule 1 heeft de Power Rankings na de Grand Prix van Canada onthuld. Daarin heeft Alexander Albon met een tien, de perfecte score gekregen. Max Verstappen krijgt voor zijn optreden een 9.6 en Fernando Alonso's weekend wordt met een 9.0 beoordeelt.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Canada

Hoewel Verstappen niet alleen de zege, maar ook de pole position wist te veroveren, wordt de prestatie van Albon, die in Q2 bovenaan de tijdenlijst stond en in de race als zevende werd afgevlagd, hoger geacht. Verstappen wist zijn 41e zege te pakken en krijgt daar de nodige complimenten voor, maar het is niet genoeg voor het bovenste plekje in de lijst. Alonso verloor tijdens de start zijn tweede plek aan Lewis Hamilton, maar verschalkte de Brit later in de race en verdient een 9.0. Op de vierde plek staat de zevenvoudig kampioen met een 8.8 en dat krijgt hij door zijn derde podium van het seizoen binnen te slepen. Esteban Ocon sluit de top vijf af met een 7.6 en dat komt omdat hij als zesde zichzelf wist te kwalificeren.

Het klassement