Vincent Bruins

Dinsdag 20 juni 2023 11:28 - Laatste update: 11:29

Alexander Albon behaalde het beste resultaat van Williams in bijna twee jaar tijd in de Grand Prix van Canada afgelopen zondag. De in Londen-geboren Thai reed naar een uitstekende zevende positie, mede dankzij de nieuwe upgrades voor de FW45. Albon verklaarde na de race in Montreal waarom het Britse team had besloten het ontwikkelingsproces te versnellen.

Williams staat nu op een totaal van zeven punten na de zes punten die het heeft verdiend op het Circuit Gilles Villeneuve. De renstal waar James Vowles de teambaas van is, is AlphaTauri voorbijgestoken in het constructeurskampioenschap. Het team van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries blijft nog altijd steken op twee punten. Williams is nog maar één punt verwijderd van Haas en twee van Alfa Romeo.

Één-stopper

Albon begon al goed op de zaterdag in Montreal. Hij was sneller dan wie dan ook in Q2 na een briljante gok op slicks. Vervolgens kwalificeerde hij zich als tiende, maar mocht als negende de race aanvangen vanwege een gridstraf voor Carlos Sainz. Na de crash van George Russell kwam hij terecht op P8, maar viel terug naar P12 na een pitstop voor nieuwe harde banden tijdens de Safety Car. Albon ging echter voor een één-stopper en vond zichzelf op P7 met nog dertig ronden te gaan. Vervolgens moest hij die positie nog verdedigen tegenover Esteban Ocon en Lando Norris, en dat lukte. Albon schreeuwde meermaals "Ja!" over de boardradio uit blijdschap en bedankte vervolgens het team voor het werk in de fabriek in Engeland.

Weinig reserveonderdelen

"We hadden erg veel schade na Barcelona," legde Albon uit tegenover Viaplay. "Ik was van de baan gegaan in de kwalificatie, in Q1, waardoor ik de vloer beschadigde. Logan was er afgegaan in VT3. We hadden bijna geen [reserve]onderdelen meer in Barcelona. Het klinkt raar, maar we hadden zo weinig onderdelen dat we besloten om het ontwikkelingsproces te versnellen, omdat het zinloos was geweest om een nieuwe oude auto te bouwen, dus in plaats daarvan hebben we een compleet nieuwe gebouwd. De jongens en meiden hebben dag en nacht gewerkt om de upgrades klaar te krijgen. We hebben alles ingezet op dit weekend [in Canada]. En om daar dan punten uit te halen voor het team... We mogen niet vergeten hoeveel uren we hieraan hebben gewerkt, en het weekend [tussen Spanje en Canada] dat is opgeofferd om deze kans te krijgen om punten te scoren," zo sloot hij af met een brede glimlach.