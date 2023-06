Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023 13:41 - Laatste update: 13:50

Ondanks alle regen en uitgedeelde penalty's kwam Max Verstappen zonder kleerscheuren door de zaterdag in Montreal. De Nederlander begint, net zoals in 2022, op pole position aan de Formule 1 Grand Prix van Canada. De vraag is in wat voor weer dit gaat gebeuren en of we een herhaling krijgen van de zaterdag.

De zaterdag bleek voor de coureurs en de FIA namelijk een lastige dag te zijn. De derde vrije training leverde al flink wat regen en chaos op, met onder meer een crash van Carlos Sainz. Tijdens de kwalificatie zagen we veel verrassingen, veel wisselende weersomstandigheden en vier penalty's uitgedeeld worden. Sainz, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Lance Stroll kregen allemaal drie plaatsen gridstraf en moesten hun kwalificatieplek dus inleveren. Gaat de zondag ook zo onvoorspelbaar worden?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez steekt hand in eigen boezem na P12 tijdens kwalificatie: "Waren te laat"

Weerbericht GP Canada

Het lijkt erop van niet. De temperatuur rondom de race in Montreal zal oplopen tot maximaal twintig graden Celsius, met bewolking dat het weerbeeld zal domineren. De kans op flink wat wind is ook groot, maar de kans op regen is momenteel maximaal 15%. Dit kan snel veranderen, zo zagen we gisteren en de afgelopen twee raceweekenden wel. Hoe dan ook start Verstappen vol vertrouwen aan de Grand Prix, die hij voor de tweede keer in zijn carrière kan winnen.