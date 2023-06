Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023 12:29 - Laatste update: 12:31

Sergio Pérez erkent dat hij samen met Red Bull Racing tijdens Q2 een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De Mexicaan kwam in de sessie niet verder dan P12 en moest dus wederom genoegen nemen met een startplek buiten de top tien. Dit kwam, zo weet ook Pérez, door een inschattingsfout van zowel hemzelf als het team.

In het persbericht van Red Bull laat Pérez weten dat de banden het grootste probleem waren tijdens een chaotische zaterdag in Montreal. Vooral in Q2 ging de Mexicaan met zijn team in de fout door te laat naar de soft band te gaan, terwijl de rest van het veld al tijden op die band had gezet en het begon te regenen. "De banden in het juiste venster krijgen was het grootste probleem. Het zag er goed uit totdat we werden verrast door de omstandigheden [in Q2]. Het regende en toen het begon op te drogen gingen we op de slicks, waarschijnlijk een halve ronde te laat. We konden geen baanpositie krijgen."

Verkeerde keuze

Daarna duurde het vanwege de lastige omstandigheden even voordat de banden in het juiste venter waren. Pérez geeft toe dat toen dit het geval was, het te laat was. "Toen de temperatuur eenmaal in de banden zat, begon het harder te regenen en was het gewoon te laat. Toen we eenmaal op de baan waren, was het gewoon te nat om een rondetijd neer te zetten. Gisteren was een positieve dag en vandaag op een natte baan hadden we veel uitgedokterd voor de kwalificatie, wat erg bemoedigend was. We hadden veel hoger kunnen staan, maar in deze omstandigheden was het een beetje een loterij met de banden. Het was lastig."

Zondag in Canada

Zo start Pérez dus, niet voor het eerst dit seizoen, buiten de top tien aan de race. De Mexicaan heeft er wel vertrouwen in en wil in Montreal beginnen aan een inhaalrace. "Het doel voor morgen is natuurlijk om door het veld te rijden en een sterk resultaat neer te zetten. Er kan van alles gebeuren in de race. We zullen ons hoofd erbij houden, 's nachts hard werken en proberen de schade te beperken." Pérez ziet teamgenoot en grootste concurrent Max Verstappen vanaf pole position beginnen aan de race in Canada, die zondag om 20:00 uur begint.