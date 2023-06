Lars Leeftink

De FIA heeft een wijziging doorgevoerd wat betreft de eerste bocht van het circuit in Canada voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix die zondagavond om 20:00 uur Nederlandse tijd begint. Het gaat om de barrière bij die bocht, die aan het begin van het weekend was verlengd. Veel coureurs waren niet blij met de verlengde barrière, die eerder voor gevaar zou zorgen dan dat het meer veiligheid creëert.

Het was in voorgaande jaren zo dat coureurs de eerste bocht konden missen, vervolgens rechtdoor konden rijden en daarna weer bij de afronding van bocht twee aan konden sluiten. De FIA had voor dit weekend echter bepaald dat de barrière bij de eerste bocht verlengd moest worden om te voorkomen dat, wanneer coureurs de eerste bocht zouden missen, vervolgens op een gevaarlijke wijze op de racelijn terug zouden keren na de tweede bocht. Daardoor moesten coureurs dit weekend kiezen tussen het gras, stoppen en een u-bocht maken of om de barrière heen rijden.

Eerdere gesprekken

Er waren na de vrije trainingen op vrijdag ook al gesprekken over het veranderen van deze barrière na klachten van de coureurs, maar op zaterdag bleef de situatie bij de bocht hetzelfde. Voor de race op zondag is de FIA echter toch overstag gegaan. De laatste vier meter van de barrière is nu verwijderd, waardoor het voor coureurs makkelijker is om veilig bij of na bocht twee de baan op te komen. Daarmee voert de FIA dus voor de race van zondagavond een verandering door die effect kan hebben op coureurs die tijdens de race in de fout gaan.

Uitleg FIA

Een woordvoerder van de FIA legt tegenover Autosport de verandering richting de race als volgt uit. "De [oorspronkelijke] wijziging is gedaan om de mogelijkheid te voorkomen dat een auto afgaat op de eerste bocht en met hoge snelheid over de uitgang van de tweede bocht komt en mogelijk een andere auto raakt. Na overleg met de coureurs voeren we de [nieuwe] wijziging door zodat ze gemakkelijker weer kunnen deelnemen en zullen we deze oplossing verder verfijnen voor toekomstige evenementen."