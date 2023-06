Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023 09:27 - Laatste update: 09:28

Lewis Hamilton zal proberen Max Verstappen en Fernando Alonso uit te dagen nadat hij de hectische kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada als vierde afsloot. Na de uitgedeelde gridstraffen schoof de Brit door naar P3.

Net zoals alle andere coureurs kreeg Hamilton tijdens de kwalificatie te maken met chaotische weersomstandigheden, die constant aan het veranderen waren. Zeker in Q2 was het lastig, waarin er de keuze was tussen softs en intermediates. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Charles Leclerc en Sergio Pérez koos Hamilton met zijn team wel goed tijdens die sessie. Daarna reed hij naar P4 voordat Oscar Piastri in Q3 een rode vlag veroorzaakte. Na de hervatting van Q3 viel er nog meer regen en was een verbetering ook voor Hamilton onmogelijk. Dankzij een gridstraf van Nico Hülkenberg schoof Hamilton na afloop van de sessie nog wel op naar P3 en staat hij dus samen met teamgenoot George Russell (P4) op de tweede startrij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoeveel gridstraffen heeft de FIA uitgedeeld na de chaotische kwalificatie in Canada?

Hamilton over de kwalificatie

In een interview na de kwalificatie bij F1 TV beschreef Hamilton de reden waarom de kwalificatie voor alle coureurs zo lastig was. Hij benadrukte het feit dat hij het gezien de omstandigheden goed heeft gedaan. "Het was helemaal niet slecht. Het was indrukwekkend van onze kant. Het zijn de moeilijkste omstandigheden en een strijd om de banden op temperatuur te krijgen met een baan die constant van nat naar droog gaat. Ik had een betere plek verwacht [dan P3], maar ik denk dat we kunnen verbeteren. Ik denk dat het podium zeker een optie is en we zullen ervoor vechten."

Hamilton 2023

Tot nu toe gaat het rondom Hamilton in 2023 vooral over zijn toekomst bij Mercedes. De coureur heeft een aflopend contract en is al vaak in verband gebracht met Ferrari. De afgelopen tijd hebben zowel Hamilton zelf als Mercedes-teambaas Toto Wolff echter aangegeven dat een contractverlenging meer een kwestie van tijd is dan dat er twijfels zijn over de toekomst van de Brit bij het team waar hij tussen 2014 en 2020 alles won wat er te winnen viel. In 2023 gaat het sportief gezien in ieder geval beter met Mercedes. Zeker in Spanje overtuigde Mercedes en in Canada heeft het team wederom een kans om met twee auto's op het podium te staan.