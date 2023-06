Hoeveel gridstraffen heeft de FIA uitgedeeld na de chaotische kwalificatie in Canada?

Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada verliep chaotisch. De regen zorgde voor veel chaos en verrassingen, maar ook voor veel onduidelijkheid omtrent gridstraffen. Veel coureurs moesten langs de stewards komen. Na afloop werden er vier gridstraffen uitgedeeld.

Max Verstappen sloot de kwalificatie af op P1 en bleef uit de problemen. Tijdens Q3 kon iedereen een tijd neerzetten voordat Oscar Piastri uiteindelijk zorgde voor een rode vlag. Na die rode vlag ging iedereen nog wel de baan op, maar snellere tijden werden er niet meer gereden vanwege de hoeveelheid regen. Verstappen zou op pole position eindigen, voor Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Daarna begon het werk echter pas voor de FIA.

Hülkenberg

Verstappen hoefde zich geen zorgen te maken om zijn pole position en kon gewoon rustig toekijken hoe de straffen uit zouden pakken. Hülkenberg en Alonso eindigden op P2 en P3, maar na afloop moest de Duitser langs de stewards. Hij had te hard gereden na de rode vlag en moest zich nader verklaren bij de FIA. Hier slaagde hij niet in, want even later werd bekend dat hij drie plaatsen naar achteren zou gaan. De FIA wijst bij het uitdelen van de straf vooral naar de veiligheid, ondanks dat Hülkenberg zich verweerde door te stellen dat het lastig was om na zijn snelle ronde (die hem P2 opleverde) op korte termijn weer onder de deltatijd te komen. De FIA beweerde dat de Duitser anderhalve seconde boven de delta zat en keurde deze uitleg niet goed. Daardoor start Hülkenberg niet vanaf P2, maar vanaf P5.

Sainz

Vervolgens was het de beurt aan Carlos Sainz om een straf te krijgen. De Spanjaard had tijdens de derde vrije training al een crash meegemaakt en kwam tevens weg met het ophouden van coureurs tijdens hun snelle ronde. Met hetzelfde vergrijp kwam hij tijdens de kwalificatie echter niet weg. Sainz werd zelf achtste, maar zou zakken na plek elf nadat hij drie plaatsen gridstraf had gekregen. De Spanjaard had Pierre Gasly opgehouden en voorkomen dat de Fransman een snelle tijd kon noteren door in de laatste bocht zijn auto verkeerd te positioneren. Sainz was van mening dat hij door Yuki Tsunoda voor hem werd opgehouden, maar voor de FIA was dit niet voldoende om een straf te voorkomen.

Stroll

Dan door naar Lance Stroll. De Canadees kwalificeerde zich als dertiende en kon dus niet uit Q2 komen, een sessie die door lastige omstandigheden werd gedomineerd. Stroll moest na afloop van de sessie echter langs de stewards komen omdat hij Esteban Ocon had opgehouden. Volgens Stroll moest hij op de racelijn blijven omdat hij op de softs reed en de racelijn droog was. Als hij buiten de racelijn zou rijden, zou dit volgens de Canadees voor een gevaarlijke situatie zorgen. De FIA vond deze uitleg, net zoals bij Sainz, niet voldoende en besloot de Canadees drie plaatsen gridstraf te geven. Daardoor start hij niet vanaf P13, maar vanaf P16.

Tsunoda

Tot slot Tsunoda, die voor twee verschillende vergrijpen bij de stewards moest komen. De jonge Japanner kwam niet uit Q1 (P16) en moest als kers op de taart ook nog langs de stewards om uitleg te geven. Tsunoda zou zowel Charles Leclerc als Hülkenberg opgehouden hebben. Voor het ophouden van Leclerc kreeg Tsunoda geen straf. Ondanks dat de FIA van mening was dat hij wel degelijk de Monegask aan het ophouden was, was er volgens het autosportorgaan niet genoeg tijd voor Tsunoda of zijn team om te reageren. Voor het ophouden van Hülkenberg kreeg de coureur van AlphaTauri echter wel een straf van drie plaatsen. Nadat Tsunoda zijn snelle ronde had verpest door buiten de baan te gaan, kwam hij weer op de baan op het moment dat Hülkenberg in een snelle ronde zat. Aangezien het rondje van Tsunoda al verpest was, had de Japanner volgens de FIA geen reden om Hülkenberg op te houden en niet van zijn lijn te gaan. Drie plaatsen gridstraf dus, waardoor hij vanaf P16 naar P19 gaat.