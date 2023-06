Lars Leeftink

Zondag 18 juni 2023

Fernando Alonso hoopt dat hij zondag Max Verstappen wat meer kan uitdagen dan tijdens de eerste zeven races van 2023 het geval is geweest. De Spanjaard start na een chaotische kwalificatie op P2 en geniet volop in Montreal tijdens het Formule 1-weekend in Canada.

Alonso reed eigenlijk, gezien de lastige omstandigheden, een prima en onzichtbare kwalificatie. Voordat hij het wist stond hij in Q3 dankzij goede keuzes in Q1 en vooral Q2, iets wat onder meer Charles Leclerc en Sergio Pérez niet voor elkaar konden krijgen. In Q3 reed Alonso, voordat Oscar Piastri voor een rode vlag zorgde, naar de derde plaats. Na de rode vlag werd de sessie nog wel hervat, maar regende het zoveel harder dat een verbetering er niet meer in zou zitten. Nico Hülkenberg kreeg na de race echter nog een gridstraf, waardoor Alonso vanaf P2 gaat starten aan de race.

Race in Canada

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Canada liet Alonso weten zich elk seizoen weer erg te vermaken in Canada. Het complete plaatje maakt de Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen, gelukkig. Zeker als het dan ook nog eens regent en het zorgt voor uitdagende omstandigheden. "Het is elke keer weer geweldig als we hier komen. Het is niet alleen het circuit, het is ook de stad. Ik hou van Montreal en hoe ze de Grand Prix omarmen. Gisteren tijdens de eerste vrije training moesten ze helaas op ons wachten voordat we op de baan kwamen. Vandaag [zaterdag] hoop ik dat ze genieten en morgen [zondag] zullen ze dat ook doen."

Verstappen uitdagen?

Op de vraag of Alonso denkt Verstappen zondag te kunnen uitdagen, kan de Spanjaard duidelijk antwoorden. "We zullen zien. Ik denk dat we morgen de kans hebben om wat druk uit te oefenen. Ik denk dat ze tot nu toe heel gemakkelijk hebben gewonnen en hopelijk kunnen we ze morgen onder druk zetten." Toch is het doel wel duidelijk voor Alonso en zijn team en wil hij Verstappen niet weg laten rijden. "We willen twee seconden achter hem [Verstappen] zitten. Niet 20 seconden."