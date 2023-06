Lars Leeftink

Ondanks de lastige omstandigheden gedurende de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada bleek Max Verstappen pole position te veroveren voor de race van zondag. Hij hield Nico Hülkenberg, die na de sessie een straf van drie plaatsen kreeg, en Fernando Alonso achter zich. Volgens Verstappen heeft hij zijn kwaliteiten en inzicht tijdens zo'n regenachtige kwalificatie vaak geoefend met zijn vader Jos Verstappen.

Nadat Verstappen het al lastig had tijdens Q1, gingen de weergoden tijdens Q2 en Q3 een nog grotere rol spelen. Tegenover Viaplay laat hij weten dat dit best een uitdaging was en dat hij erg zijn best moest doen om de juiste keuzes te maken. "Q2 was wel lastig. Ik ging op de droogweerbanden naar buiten. Toen ik mijn ronde op de slicks reed, begon het weer te regenen aan het einde. Het draaide voor een groot gedeelte om de communicatie met het team, om de juiste keuzes te maken, en dat hebben we vandaag goed gedaan."

Geoefend met Jos

Verstappen geeft aan dat communicatie het belangrijkste is om succesvol te zijn in omstandigheden zoals op zaterdag in Canada. Ook heeft hij flink lopen oefenen met zijn vader, Jos. "Goede communicatie met de pitmuur, met GP [engineer Gianpiero Lambiase], is altijd belangrijk. Je moet altijd goed communiceren wat je ervan vindt. De goede communicatie met elkaar helpt wel. Het is ook een beetje een gevoel van jezelf. Zelf de juiste band kiezen ging wel redelijk makkelijk. Als het droger wordt, of als het begint te regenen, wordt het heel lastig, maar dan moet je je ronde afmaken en niet vol op de limiet gaan. Het werkte allemaal prima. Je hebt een goede auto nodig. Ik heb veel in de regen gereden en daar natuurlijk op geoefend met mijn vader."

Race zondag

Voor zondag maakt Verstappen zich niet al te druk. Zeker na de matige kwalificatie van onder meer Charles Leclerc en Sergio Pérez lijken de grootste concurrenten zichzelf al te hebben uitgeschakeld. Verstappen is echter alsnog op zijn hoede voor de auto's achter hem, zeker bij de start. "Er staan nog steeds veel snelle auto's dicht achter me. We gaan zien wat we morgen kunnen doen, maar ik denk dat we goede verbeteringen aan de auto hebben kunnen maken. Morgen wordt het volgens mij best grijs, bewolkt en wat kouder, maar ik denk dat het wel oké zou moeten zijn."