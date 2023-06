De Vries verklaart tegenvallende kwalificatie in Canada: 'Dan weet je niet waar de limiet zit'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 18 juni 2023 06:57

Nyck de Vries stelt dat het team van AlphaTauri tijdens de kwalificatie op zaterdag wat performance heeft laten liggen. De Nederlander stelt dat de opdrogende baan voor een hoop uitdagingen zorgde, waardoor het lastig was om op de limiet te rijden.

De Vries heeft een lastige kwalificatie achter de rug op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. De Nederlander kwam niet verder dan de achttiende tijd, wat betekent dat hij op zondag een hoop goed te maken heeft. "Hele moeilijke omstandigheden, het circuit droogde natuurlijk een beetje op, naarmate de sessie vorderde", verklaart De Vries zijn tegenvallende kwalificatie tegenover Viaplay. "Eigenlijk als het circuit nat was gebleven, dan hadden we buiten gebleven op één set. Alleen uiteindelijk moesten we snel reageren en kwam iedereen naar binnen voor een tweede set intermediates. Dan had je twee rondjes. Het laatste rondje telt natuurlijk, omdat het circuit zo snel beter wordt."

Artikel gaat verder onder video

"Dan maken kleine verschillen hele grote verschillen en het was gewoon een moeilijke kwalificatie in dat opzicht." Gevraagd wat dan het kleine verschil was dat een groot verschil maakte, verklaart hij: "Als het circuit zo snel opdroogt, weet je natuurlijk niet waar de limiet ligt in iedere bocht. Het opzoeken en vinden van die grip in zo'n korte tijd is dan een uitdaging. Ik denk dat we daar wat hebben laten liggen. En ook toen het circuit droger werd, verloren wij naar mijn gevoel meer performance."

OOK INTERESSANT: Horner reageert op teleurstellende kwalificatie Pérez: 'Liep duidelijk achter de feiten aan'

Lasten maar geen lusten

In de slotfase van Q1 was er veel verkeer, daar had ook De Vries enorm veel last van. "Tuurlijk, iedereen", benadrukt hij. "Mijn op een-na-laatste rondje moest ik opofferen, terwijl je dan wel de temperatuur in je achterbanden hebt gestopt. Dus dan heb je eigenlijk de penalty wel behaald maar de lusten er niet van meegepakt. Maar ja, dat is voor iedereen hetzelfde", aldus de Nederlander.