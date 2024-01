Nyck de Vries heeft ermee leren leven dat hij geen '100% garantie' kan hebben en weet ook dat succes in de autosportwereld vooral te maken heeft met het behalen van resultaten. Toch is de Nederlander van mening dat er meer bij komt kijken.

In gesprek met The Race zegt De Vries dat hij inmiddels heeft geaccepteerd hoe de autosportwereld werkt en dat zijn avontuur in F1 geen succes is geweest. "We moeten accepteren dat er in onze wereld nooit 100% garantie en zekerheid is, dat hoort nu eenmaal bij de [race]wereld. Ik denk dat niemand bij welke baan dan ook die luxe heeft. Ook al ziet het er aan de buitenkant misschien zo uit, je kunt nooit iets als vanzelfsprekend beschouwen en het houdt mij in ieder geval scherp. Het is onderdeel van het werk dat we doen."

Duidelijkheid na periode in F1

Daar waar De Vries de afgelopen seizoenen altijd wel met de Formule 1 in zijn achterhoofd zat, is dat volgens de Nederlander nu niet meer het geval en is zijn toekomst een stuk duidelijk. "Ik heb nu een iets duidelijker pad dan in de afgelopen jaren, want de Formule 1 was er bijna altijd wel, maar toch ook weer niet. Maar ik had mijn racecarrière ook in andere kampioenschappen. Dus op een bepaalde manier was dat een beetje verwarrend en nu ga ik weer een andere kant op. Maar ik heb geleerd dat het allemaal één reis is, en dat de ene deur dichtgaat en de andere open. Zo gaat het leven verder."

Wat is succes?

De Vries heeft ermee leren leven dat succes wordt bepaald door resultaten. Toch is hij van mening dat er meer bij komt kijken dan dat. "Het is grappig, want vaak wordt succes, vooral in onze wereld, alleen afgemeten aan resultaten. Natuurlijk respecteer ik dat volledig. Maar, weet je, dat betekent niet dat als je niet per se resultaten behaalt, je jaar of je seizoen een verspilling was. Het klinkt cliché, maar we leren elke dag. Dat is de realiteit en ik denk, nog meer in onze situatie, dat we ons ervan bewust zijn dat onze hardware niet per se zal veranderen. Maar we kunnen intern nog veel doen om meer prestaties uit ons pakket te halen en om robuuster en solider te worden als team."