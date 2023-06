Kimberley Hoefnagel

Zondag 18 juni 2023 01:00

Christian Horner is ontzettend te spreken over de 'ongelofelijke' prestatie van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Canada. De teambaas is iets minder tevreden over de prestatie van Sergio Pérez, maar benadrukt dat er nog genoeg kan gebeuren.

Verstappen wist tijdens de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve beslag te leggen op de 25ste pole positie. In de natte omstandigheden kon niemand op tegen de Nederlander, al kwam Nico Hülkenberg als een van de weinigen nog enigszins in de buurt. De teamgenoot van Verstappen, Pérez, kende een lastigere zaterdag. De Mexicaan klokte eerste de zeventiende tijd tijdens VT3 om zich vervolgens als twaalfde te kwalificeren voor de Grand Prix.

Al met al kan Red Bull met een positief terugkijken op de sessie, al was het volgens Horner geen gemakkelijke pole. "Nee", reageert Horner in gesprek met Viaplay. "In die omstandigheden is het nooit gemakkelijk, zoals je heel goed weet. Ik denk dat wat Max vandaag uitstekend deed - bij elke conditie reed hij op de top van zijn kunnen. Hij was de snelste en de snelste en de snelste. Een ongeloflijke prestatie van hem vandaag."

Achter de feiten aan

Teamgenoot Pérez bracht het er een stuk minder goed vanaf. "Helaas kreeg hij die eerste ronde net niet voor elkaar op de slicks, toen het circuit in het juiste venster was, en toen liep hij overduidelijk achter de feiten aan. Toen kwamen we terug op de intermediates, omdat het gewoon te nat was voor de slicks. Frustrerend voor hem", benadrukt de teambaas. "Maar het is een baan, in tegenstelling tot Monaco, waarop je kunt racen. De grid is een beetje door elkaar geschud voor de race van zondag."