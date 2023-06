Verstappen op pole na natte kwalificatie: "Kom uit Nederland, ben gewend om in regen te rijden"

Remy Ramjiawan

Voor Max Verstappen was het glibberen en glijden in Montreal, maar de Nederlander had aan het einde van Q3 de pole position in handen. Uiteindelijk deelt de tweevoudig kampioen de eerste startrij met Nico Hulkenberg en Fernando Alonso zal vanaf P3 de race aanvangen.

De kwalificatie in Montreal was er eentje om de vingers bij af te likken. Zo zorgden de weersomstandigheden voor veel vraagtekens voor de teams en dat resulteerde in opvallende resultaten. Zo was Alexander Albon de man die de snelste tijd in Q2 op zijn naam had gezet, werd Sergio Pérez uitgeschakeld in die sessie net als Charles Leclerc. In Q3 viel de rode vlag voor een crash van Oscar Piastri. De meeste coureurs hadden op dat moment al een tijd staan, want na de hervatting regende het nog harder en dus zat een tijdsverbetering er niet meer in.

Verstappen vertelt over de pole position: "Vandaag was het compleet nat en dat maakt het weer iets anders. De auto was wel iets beter om te besturen en als het nat is dan moet je bovenop de condities blijven zitten. Op sommige plekken was het echt heel glad, maar we hebben de juiste beslissingen genomen en natuurlijk ben ik blij om hier op pole te staan." De Limburger blinkt vaak uit in de regen en hem werd gevraagd hoe hij dat toch telkens voor elkaar krijgt. "Ik hou er wel van om in de regen te rijden. Ik kom uit Nederland, dus ik ben wel gewend om in de regen rond te rijden."

Toch ging het niet allemaal van een leien dakje, want in Q1 klaagde Verstappen over het terugschakelen. De tweevoudig kampioen legt uit dat het geen grote problemen waren: "Het ging gewoon om wat finetunen, je wil altijd wel een aantal dingen verbeteren." Wat betreft zijn kansen voor de race: "Laten we dat maar eens rustig bekijken. Misschien wordt het droog morgen en dan wordt het weer anders, maar we hebben een goede auto in de race."