Kimberley Hoefnagel

Zondag 18 juni 2023 01:47

Charles Leclerc wil een hartig woordje met het team van Ferrari gaan spreken, naar aanleiding van de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Italiaanse renstal gaf geen gehoor aan zijn verzoek, tot zijn grote frustratie.

De kwalificatie in Canada was er voor Leclerc een om vooral heel snel weer te vergeten. De 25-jarige coureur gaf gedurende de tweede kwalificatiesessie over de boordradio door dat hij graag naar de zachte band wilde switchen. Het team van Ferrari besloot echter geen gehoor te geven aan dit verzoek, waarna de Monegask uiteindelijk genoegen moest nemen met de elfde startplek.

"Overduidelijk heb ik om iets gevraagd en zijn we daar niet voor gegaan", reageert Leclerc tegenover Viaplay. "We maken ons eigen leven erg moeilijk denk ik. Ik zal met ze moeten praten om te verbeteren, want we lijken altijd aan de verkeerde kant te zitten. Ik had een sterke mening, maakte deze duidelijk en we gingen voor iets anders. Dus ik weet het niet."

Frustrerende sessie

"Ik ga het met ze bespreken", vervolgt de Monegask. "Maar natuurlijk is het weer een hele frustrerende sessie. Dat gezegd hebbende, is het geen excuus. Er waren nog twee coureurs die hetzelfde plan hadden en zij gingen door naar Q3. Maar goed, we maken ons eigen leven veel te moeilijk." Gevraagd wat die mening precies was, zei Leclerc: "De radio maakte het wel duidelijk. Ik wilde naar de softs maar dat deden we niet."