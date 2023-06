Remy Ramjiawan

Zaterdag 17 juni 2023 23:59 - Laatste update: 00:44

Voor Pierre Gasly was het een frustrerende middag in Montreal tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Fransman kwam uiteindelijk niet verder dan P17, maar in het desbetreffende rondje werd hij opgehouden door Carlos Sainz en daar is hij niet over te spreken.

Sainz was eerder op de zaterdag ook al een last voor Alexander Albon. De Spanjaard zat namelijk de Williams-coureur meerdere keren in de weg tijdens de derde training en werd daarvoor op het matje geroepen bij de stewards. Met een vermaning mocht de Spanjaard deelnemen aan de kwalificatie, maar daar zat hij dus de Alpine-coureur op een cruciaal moment in de weg.

Onacceptabel

Nadat het incident had plaatsgevonden, woedde de Fransman over zijn radio en zei: "Je zou een verbod moeten krijgen voor zoiets, ik kom met 300 kilometer per uur aan, wat de fuck zijn ze aan het doen?" Een gedesillusioneerde Gasly vertelt aan F1TV: "Wat Carlos deed was onacceptabel. Het was zo gevaarlijk. Ik kom met 300 kilometer per uur aan, dan houdt hij mij op en daardoor brengt hij ons allebei in een gevaarlijke positie. Als ik hem raak op die snelheid. Kortom, het was gewoon onnodig. Dat rondje had mij naar P6 gebracht, ook als hij mij voor een paar tienden had opgehouden, dan was de top tien nog steeds te halen. Het heeft gewoon onze kwalificatie geruïneerd. Ik heb er geen woorden voor."

Gasly is evidently furious after his lap is ruined by Sainz #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/4STdwFhJ8p — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Sainz is overigens één van de vele coureurs die is opgeroepen om zich te melden bij de wedstrijdleiding. Meerdere coureurs hebben namelijk op een bepaald moment een ander in de weg gezeten. Hoewel het ophouden van een coureur niet direct leidt tot een straf, beging Sainz in de derde vrije training dezelfde overtreding en wellicht dat de wedstrijdleiding daarom forser zal ingrijpen. Op dit moment zit de Spanjaard bij de stewards om tekst en uitleg te geven.