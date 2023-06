Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 17 juni 2023 23:36

Nico Hülkenberg is dolblij met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van Canada. De Duitser had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen, maar benadrukt dat hij ontzettend blij en trots is op dit prachtige resultaat.

Hülkenberg wist tijdens de kwalificatie op zaterdag optimaal gebruik te maken van de timing van de regen. Zodoende heeft de Haas-coureur zich op P2 gekwalificeerd voor de Grand Prix van Canada, tijdens een zinderende sessie. "Zeker, het was een wilde kwalificatie", reageert Hülkenberg na afloop van de kwalificatie. "Het was krankzinnig. Deze veranderende omstandigheden zijn tricky, met de muren die zo dichtbij zijn, de exits en de hoge snelheden. We gingen van nat naar droog en weer terug naar nat, dus we moesten ons de hele tijd aanpassen", verklaart hij. "Maar het was leuk, het ging goed. Natuurlijk is dit allemaal een beetje onverwacht, maar natuurlijk ben ik erg blij en trots. Het team heeft het goed gedaan, het verliep soepel, dus ik ben erg blij."

Artikel gaat verder onder video

Geen grote fouten

"Met dit weer wordt er veel gecommuniceerd, er zijn een hoop boordradio's heen en weer. Je kijkt naar wat de rest doet, maar denkt ook bij jezelf na. Ik denk dat we het vandaag goed gedaan hebben. We hebben geen grote fouten gemaakt en ik denk dat we daarom hier nog staan."

OOK INTERESSANT: Verstappen driftend naar pole position in Montreal, Hülkenberg op P2 na fascinerende kwalificatie

Gevraagd wat hij op zondag kan doen vanaf de tweede plek, reageert hij: "We zullen moeten afwachten. Natuurlijk is de eerste startrij mooi, laten we kijken hoe lang we dat kunnen vasthouden en laten we afwachten wat de omstandigheden morgen zijn." Volgens de Duitser wijst alles erop dat de omstandigheden morgen er heel anders uit gaan zien. "Ik wil gewoon naar buiten gaan, zo hard racen als we kunnen, ervoor gaan en hopelijk krijgen we een mooi resultaat."