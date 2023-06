Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 17 juni 2023 21:35

Christian Horner maakt zich geen zorgen over de zeventiende tijd van Sergio Pérez in VT3. De Brit is ervan overtuigd dat de Mexicaan zijn zaakjes voor de kwalificatie op orde zal hebben. Daarnaast is hij lovend over Max Verstappen.

De derde en tevens laatste vrije training in Canada zit er alweer op. Het was een natte en chaotische sessie, waarbij Verstappen uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam, gevolgd door Charles Leclerc en Fernando Alonso op P2 en P3. Pérez moest het op zijn beurt met een teleurstellende zeventiende tijd doen. "Max had een goede sessie", reageert Horner tegenover Sky Sports. "Hij vond vrij snel een ritme en kon er goed aan werken." Hoewel het bij Pérez allemaal wat minder soepel ging, maakt Horner zich vooralsnog geen zorgen. "Checo raakte een beetje uit het ritme, maar ik maak me niet al te veel zorgen – hij zal het wel vinden voor de kwalificatie."

Artikel gaat verder onder video

"Geef hem gewoon de data", vervolgt de Brit. "Ik denk dat hij daar in aanloop naar de kwalificatie naar zal gaan kijken met zijn engineer. Hij heeft zijn banden in de tweede deel van de sessie niet meer op de goede plek gekregen, aan het begin van de sessie ging het prima. Ik maak me niet echt zorgen over zijn tijd in VT3, ik denk dat dat vanzelf wel samen zal vallen. We weten dat Checo behoorlijk goed is in de regen."

OOK INTERESSANT: Pérez krijgt steun van Red Bull: "Heeft laten zien dat hij wat interessants kan bereiken"

Agressiviteit Verstappen

"Waar Max uitzonderlijk in lijkt te zijn, een beetje zoals Fernando [Alonso], is het heel snel op temperatuur krijgen van de banden. Een agressieve stijl en dan komt de auto plotseling in het goede venster te zitten." Wat betreft de concurrentie, verwacht hij vooral een uitdaging in de vorm van de Scuderia. "Ferrari, ik denk dat hun auto hier competitief lijkt. Aston Martin lijkt er ook ongeveer bij te zitten. Het lijkt alsof Mercedes moeite heeft om hun banden op temperatuur te krijgen, dus het lijkt van circuit tot circuit te verschillen."