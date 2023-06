Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 17 juni 2023 20:37 - Laatste update: 20:44

Volgens Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, heeft Sergio Pérez laten zien dat hij zeker interessante resultaten kan bereiken. De Red Bull-coureur moet er volgens hem echter voor zorgen dat hij zich op zaterdag comfortabel voelt in de auto.

Pérez heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug. De Mexicaanse coureur gaf tijdens de persconferentie in Canada al aan dat hij hoopt dat hij zichzelf kan resetten en in Canada opnieuw kan beginnen. "Monaco had ik aan mezelf te danken, ik maakte een zeer kostbare fout. Maar vervolgens in Barcelona, wederom tijdens de kwalificatie, was het lastig in de vochtige omstandigheden. Het lukte ons niet om een goede kwalificatie te hebben en daar betaalden we op zondag de prijs voor. Barcelona was volgens mij de eerste keer dat we echt problemen hadden", zo liet hij optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de persconferentie op zaterdag werd aan Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, gevraagd waar het precies mis gaat. "Ik denk dat je, op dit type circuit, elk weekend aan het zoeken bent [naar de balans] tussen de controle van de coureur en de algehele prestaties van de auto. Met het aantal sessies dat we hadden, onder moeilijke omstandigheden, was het moeilijk voor hem", verklaarde Waché in Canada.

OOK INTERESSANT: Marko 'verrast' na tegenvallende vrijdag: "Lange runs Leclerc indrukwekkend"

Samenwerking met Checo

"Ik denk dat hij tijdens de race heeft laten zien dat hij iets interessants kan bereiken", vervolgde de Fransman. "Maar als je je voor de kwalificatie niet op je gemak voelt in de auto is het moeilijker, omdat hij tijdens VT3 iets niet comfortabel vond. Dat is iets waar we samen met hem aan moeten werken."