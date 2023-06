Marko 'verrast' na tegenvallende vrijdag: "Lange runs Leclerc indrukwekkend"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 08:58

Helmut Marko ziet in Ferrari een gevaarlijke uitdager voor Red Bull. De Italiaanse renstal komt tot dusver goed uit de verf in Canada en de Oostenrijker ziet ook dat de eerdere updates nu hun vruchten afwerpen. Ook Mercedes moet zich in zijn ogen zorgen maken.

De vrijdag voor de Grand Prix van Canada verliep op z’n zachtst gezegd rommelig. Na technische problemen met de camera’s kon er in de tweede training eindelijk gereden worden. Ook die sessie werd echter tot twee keer toe stilgelegd, terwijl het in de slotfase behoorlijk begon te regenen. Toch heeft Marko genoeg gezien om een inschatting te kunnen maken van de verhoudingen.

“Mercedes is een stuk sneller geworden, maar ik ben bang dat Ferrari hier nog sterker is, dat kon je zien”, vertelde Marko over de trainingen tegenover Servus TV. Hij keek vooral naar Charles Leclerc, die veel indruk maakte op de adviseur van Red Bull. “Ze reden ongeveer op dezelfde momenten als wij en zeker de lange runs van Leclerc zagen er heel indrukwekkend uit.”

Marko heeft ook een duidelijke boodschap aan zijn eigen team, want daar liep het vrijdag allemaal niet zo lekker. “We werken allemaal toe naar onze honderdste overwinning en blijkbaar zorgt dat voor extra druk. We waren behoorlijk verrast dat we ernaast zaten, zeker op het gebied van de wegligging van de auto.”