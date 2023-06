Marko noemt podiumdoelstelling Stroll 'meer dan overmoedig'

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 16:15 - Laatste update: 16:17

Helmut Marko noemt het compleet onrealistisch dat Lance Stroll dit weekend op het podium eindigt. Vader Lawrence Stroll liet in de aanloop naar de Canadese Grand Prix weten dat hij eindelijk een podium verwacht voor zijn zoon, maar Marko acht dat dus onmogelijk.

“Dat is meer dan overmoedig”, reageerde Marko tegenover Kronen Zeitung op de doelstellingen van Stroll senior. “Het is gewoon niet realistisch. Ze hebben een goede auto, maar als je kijkt naar het verschil in punten, dan zie je dat het alleen Alonso is die daar de vruchten van plukt. Hij is altijd in staat om mee te doen voor de podiumplaatsen.”

Hoewel de tussenstand inderdaad doet vermoeden dat Stroll kansloos is tegen Alonso, bevestigde Lance dat hij pas nu volledig hersteld is van de polsbreuk die hij in de voorbereiding opliep. De Canadees kreeg ook de vraag of hij niet moe wordt van de vragen over zijn vader en de samenwerking met Alonso. “Het hoort erbij”, zei hij bij La Presse. “Ik maak me er niet te druk om. Ik weet wat ik moet doen.”

Ontslag voor Stroll?

Er gaan stemmen op van mensen die verwachten dat Aston Martin een coureur als Stroll eigenlijk niet aan kan houden, ook al is hij de zoon van de eigenaar. Teambaas Mike Krack neemt het desondanks voor zijn rijder op. “Niemand wordt in zijn eerste jaar kampioen. Lance heeft ook nog niet veel tijd doorgebracht in een goede auto. De F1 is een lastige en oneerlijke omgeving, waarin rijders al snel in een hoekje geplaatst worden.”