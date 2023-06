De Vries over de uitdagingen in Canada: "Op een droge baan al weinig grip"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 11:15

Nyck de Vries staat voor een behoorlijke uitdaging in Canada, nadat de eerste vrije training zo goed als volledig is weggevallen. De Nederlander had die tijd goed kunnen gebruiken om Circuit Gilles Villeneuve te leren kennen, al kreeg hij daar in VT2 alsnog de ruimte voor. Hij sloot de dag af als zestiende.

De Vries reed in de eerste training slechts drie rondjes, voordat die werd stilgelegd na problemen bij Pierre Gasly. Het bleek onmogelijk de sessie opnieuw te starten, omdat de camera’s langs het circuit niet meer werkten. De tweede training werd met een half uur verlengd, maar dat maakt het verlies van de kostbare trainingstijd in VT1 natuurlijk niet helemaal goed.

Artikel gaat verder onder video

De Vries beschrijft de vrijdag dan ook als ‘uitdagend’, maar kon toch een goed idee krijgen wat betreft de afstelling van de AlphaTauri. “De eerste training werd natuurlijk onderbroken, dus we moesten ons plan voor de middag aanpassen. Desondanks denk ik dat we genoeg ronden hebben kunnen rijden om op snelheid te komen. De zaterdag wordt erg nat, dus we rijden dan onder heel andere omstandigheden. Dat betekent dat er nog veel werk voor ons ligt.”

Verschil met Barcelona

De AlphaTauri-coureur wordt ook gevraagd naar de verschillen tussen het circuit van Barcelona en de baan in Canada, aangezien hij in Spanje goed voor de dag kwam. “De baan is behoorlijk anders. Hobbeliger, smaller en er is minder grip. Daar moet ik aan wennen en de auto op aanpassen. We hebben niet veel gereden in de regen, maar er was op een droge baan al weinig grip. We zullen zien hoe het gaat als het nat is.”