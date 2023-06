Drive to Survive-commentator Nicholls ontslagen na ongepast gedrag richting vrouwen

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 08:17 - Laatste update: 08:27

Drive to Survive-commentator Jack Nicholls is zijn baan bij de Formule E en BBC kwijt. Hij was al een tijdje niet meer te horen als commentator bij de races van de klasse en nu blijkt waarom. Uit onderzoek blijkt dat Nicholls zich ongepast heeft gedragen richting vrouwelijke collega’s.

Na de eerste klachten liet de Formule E-organisatie een extern onderzoek uitvoeren naar de gedragingen van Nicholls. Daaruit volgde dus de conclusie dat hij zich inderdaad schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. “De Formule E kan bevestigen dat er een onderzoek is uitgevoerd, in reactie op klachten over ongepast gedrag van Jack Nicholls. In navolging hiervan is zijn contract als commentator beëindigd.”

Bronnen van The Guardian kwamen met specifiekere informatie over de situatie, nadat al in maart een officiële klacht zou zijn ingediend. Nicholls zou drie vrouwen op een ongepaste manier hebben aangeraakt. Een daarvan heeft een relatie met hem gehad. Tijdens het onderzoek mocht hij al niet meer afreizen naar de circuits, maar deed hij nog wel het Formule E-commentaar vanuit Londen.

Ook einde contract BBC

Nicholls werkte ook voor BBC Radio 5 Live en zijn commentaar is ook te horen in Drive to Survive. De Britse omroep huurde hem in via productiebedrijf IMG, maar daar staat hij ook niet meer onder contract. Een harde klap voor Nicholls, die zegt wel te begrijpen waarom het gebeurt. “Ik ben teleurgesteld in de beslissing, maar ik respecteer en accepteer het besluit.

“Ik wil de volledige verantwoordelijkheid nemen voor wat ik gedaan heb en wil mijn excuses aan bieden voor een aantal individuele incidenten, die de betrokkenen in een oncomfortabele situatie hebben gebracht. Ik heb nooit iemand kwaad willen doen en werk aan mezelf, zodat ik in de toekomst bewuster ben van mijn gedrag.”