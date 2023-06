Alonso haalt uit na cameraproblemen VT1: "Dit is best beschamend"

Jordy Stuivenberg

Fernando Alonso vindt dat de Canadese Formule 1 fans in de steek gelaten zijn. Zij zaten vrijdag klaar voor de eerste vrije training, maar zagen na vijf minuten geen auto meer op de baan. Pas in VT2 kon iedereen weer in actie komen.

Dat had alles te maken met technische problemen op het circuit. De eerste training werd stilgelegd, nadat Pierre Gasly stil kwam te staan op de baan. Dat is doorgaans geen al te groot probleem, ware het niet dat de toezichtscamera’s langs de baan vervolgens niet meer werkten. Zodoende kon de wedstrijdleiding de veiligheid van de coureurs niet garanderen en dus werd er niet meer gereden.

Aston Martin bracht een aantal updates mee naar Canada, die Alonso graag had willen testen in twee volwaardige trainingen. Toch is dat niet het eerste waar de Spanjaard na afloop op terugkwam. “Het is zonde. Deze situatie was zeker niet ideaal voor de teams, maar al helemaal niet voor de fans die zo vroeg op het circuit waren. We hebben helemaal niet kunnen rijden in VT1. Van tijd tot tijd schieten we onszelf in de voet als sport, dat is best beschamend.”

Plan B

Alonso kon 38 ronden rijden in de tweede training, die met een half uur verlengd werd vanwege de eerdere problemen. Het hadden er meer kunnen zijn, ware het niet dat de sessie twee keer werd stilgelegd en het flink begon te regenen in de laatste tien minuten. De Aston Martin-coureur was dan ook duidelijk in zijn conclusie: “We hadden geen tijd in VT1, omdat de camera’s of wat dan ook niet werkten. Er was ook geen Plan B, zoals wel vaker in deze sport.”