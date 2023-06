Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 16 juni 2023 18:49

Charles Leclerc mocht na afloop van de Grand Prix van Spanje wat kilometers maken met de nieuwe generatie banden. Hoewel de test een succes was, verwacht de Monegask dat het weghalen van de bandenwarmers voor de nodige uitdagingen kan gaan zorgen.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de toekomst van bandenwarmers in de Formule 1. Als het aan de FIA ligt, worden deze vanaf het 2024-seizoen officieel in de ban gedaan, en zal er vanaf dat moment met een nieuwe band gereden worden. Het is echter nog maar de vraag of deze verandering in 2024 daadwerkelijk doorgevoerd zal worden, aangezien niet iedereen even enthousiast is over het idee. Na afloop van de Grand Prix van Spanje mochten Mercedes en Ferrari op het Circuit de Barcelona-Catalunya alvast de baan op met de nieuwe banden. "Ik denk dat het te vroeg is [om daar wat over te zeggen], ik heb nu nog niet alle antwoorden", vertelt Leclerc tijdens de persconferentie in Canada.

"Ik moet zeggen dat het onder de omstandigheden die ik tijdens de test had, goed ging", vervolgt de Monegask. "Maar goed, bij lagere temperaturen weet ik het niet. Ik heb deze banden niet getest bij lagere temperaturen, dus dat is nog een groot vraagteken." De Ferrari-coureur vindt het dan ook lastig om nu te bepalen of hij achter de verandering staat. "Ik zou die banden wellicht in verschillende omstandigheden willen testen, om te zien of ze onder alle omstandigheden goed zijn om mee te racen. Maar zoals ik al zei, onder de omstandigheden in Barcelona was het een goede test."

Uitdagende bochten

Gevraagd hoe het voelt om op koude banden de pits uit te rijden: "Je hebt vier of vijf bochten waar het erg uitdagend is, waar de banden op temperatuur moeten zijn. Als je alleen op de baan bent, is het niet zo'n groot probleem. Maar als je tegen andere wagens racet, dan wordt het erg moeilijk om te managen", verklaart hij. "Als het bij vier of vijf bochten blijft, zelfs onder slechte omstandigheden, dan is het iets dat we zouden kunnen overwegen. Maar ik verwacht dat de opwarmperiode in slechtere omstandigheden langer zal gaan duren en dan zou het moeilijk kunnen worden."