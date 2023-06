Brian Van Hinthum

Woensdag 14 juni 2023 16:15

Charles Leclerc bezet momenteel met Ferrari een teleurstellende zevende plek in het wereldkampioenschap en de Monegask zal absoluut niet tevreden zijn met zijn huidige situatie. Peter Windsor denkt dat Leclerc momenteel ook over andere opties nadenkt en linkt de Ferrari-coureur zelfs aan een vrij opmerkelijke overstap.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Monegask momenteel met de ziel onder zijn arm rondrijdt in de Formule 1. Met twee uitvalbeurten en slechts één podiumplek is de situatie momenteel allesbehalve gelukkig.

Overstap naar Alpine

Hoewel Leclerc over een echt Ferrari-hart beschikt, denkt voormalig Williams-manager Windsor dat de man uit Monte Carlo zich over zijn toekomst beraadt. "Er bestaat geen twijfel over. Die gast is ongelofelijk gefrustreerd en zeer geïrriteerd. Hij zal willen dat Ferrari ineens op magische wijze alles op een rijtje weet te krijgen en een hele snelle auto levert, of hij zal gaan nadenken over een overstap", zegt hij op zijn YouTube-kanaal. "Hij denkt misschien zelfs: 'Alpine zal een stuk beter zijn wat betreft mijn rijkunsten en wat ik kan presteren. Kijk naar hen, elke keer in Q3.'"

Geen plek bij Mercedes of Red Bull

Windsor vervolgt: "Hij denkt misschien echt zo. Misschien is hij wel zo wanhopig. Ik wil niet zeggen dat Alpine een hele slechte keuze is, begrijp dat niet verkeerd. Alles wat ik zeg, is dat hij zo wanhopig kan zijn om Ferrari te verlaten. Laten we zeggen dat hij Ferrari verlaat voor Alpine, dat zou vrij interessant zijn, nietwaar?" Een plek bij een ander team, ziet Windsor niet zitten. "Bij Red Bull en Mercedes is er duidelijk geen plek voor hem. Als hij Ferrari dan wil verlaten voor wat frisse lucht, dan heb je niks te verliezen als je naar een minder team gaat en het alleen maar mee kan vallen. Ik denk dat Alpine dan bovenaan de lijst staat.