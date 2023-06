Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 16 juni 2023 16:38

Lewis Hamilton heeft al een geruime tijd geen overwinning meer geboekt in de Formule 1. Toch ervaart de zevenvoudig wereldkampioen naar eigen zeggen geen enkele druk om een overwinning te boeken.

Terwijl Max Verstappen en het team van Red Bull Racing de ene na de andere overwinning binnenslepen, gaat het bij het team van Mercedes allemaal een stuk stroever. De Duitse renstal heeft dit seizoen weliswaar al drie podiumplekken behaald, maar nog geen enkele eerste plek. George Russell pakte zijn eerste, en tevens enige, overwinning tijdens de Grand Prix van São Paulo in 2022, alweer een tijdje geleden dus. Voor de laatste overwinning van Hamilton moeten we zelfs nog een stuk verder terug. Hij stond tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 voor het laatst op de hoogste trede van het podium.

Toch laat de Brit zich hierdoor niet gek maken. "Ik voel geen druk", reageert Hamilton tijdens de persconferentie in Canada. "We hebben een moeilijke periode achter de rug en we zijn weer een beetje op de weg naar boven. De afgelopen race en bij sommige andere races, voelt het alsof we overwinningen behaald hebben", legt hij uit. "Het draait allemaal om perspectief. Natuurlijk hebben we niet op de eerste plaats gestaan, maar er zijn veel overwinningen behaald in de stappen die we hebben gezet. Om tijdens de laatste race met beide coureurs op het podium te staan, was voor ons, als team, een overwinning."

Mercedes blijft gefocust

"Dus we zijn gefocust", vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. "Zoals ik eerder al zei, hebben we de Noordster; we weten waar we naartoe moeten. We weten niet alles over hoe we er moeten komen, maar we weten dat we er samen kunnen komen als we hard werken en ons focussen op de wetenschap. Het team van engineers binnen de organisatie is fantastisch en we hebben een geweldig ontwikkelingsteam. Eerlijk gezegd, denk ik dat we het beste ontwikkelingspercentage hebben, net zo goed en wellicht zelfs beter dan enig ander team in de sport. Dus je moet gefocust blijven", besluit Hamilton.