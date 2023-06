Remy Ramjiawan

Vrijdag 16 juni 2023 08:02

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat ervan uit dat Max Verstappen de records die hij onder anderen heeft neergezet, wel gaat verbeteren. De Nederlander zit bij Red Bull helemaal in zijn zone en bij een overwinning aankomende zondag, komt hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna.

Daar waar Verstappen dus kan uitkijken naar zijn 41e zege, staat Hamilton sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië uit 2021 nog altijd droog. De recordboeken binnen de Formule 1 zijn nu eenmaal een ding en Hamilton heeft er een aantal op zijn naam staan. Hoewel hij zelf nog altijd probeert een achtste wereldtitel binnen te halen, snapt Hamilton ook wel dat Verstappen misschien wel eerder op weg gaat naar zijn zeven titels.

Records zijn er om gebroken te worden

Op de persconferentie in Canada wijdt de Brit erover uit: "Hij heeft een heel lange carrière voor de boeg. Uiteindelijk zijn records er om gebroken te worden en hij heeft een geweldig team." Voorlopig heeft Red Bull nog niets van de concurrentie te dulden en hoewel Hamilton zijn collega uit Nederland de records gunt, blijven de twee natuurlijk ook rivalen: "Ik werk eraan om de auto te krijgen waar hij moet zijn, zodat we hem hopelijk kunnen vertragen."

'Max heeft tot nu toe een ongelooflijke carrière'

Hamilton evenaarde in 2017, ook in Montreal, het aantal positions van Senna en ontving daarvoor een replica helm. "Ze gaven me een replica helm of iets dergelijks, dus dat was erg cool. Uiteindelijk is het oneerlijk, want er zijn veel meer races in onze tijd dan toen. Maar toch is het een hele eer", legt hij uit. Het blijft natuurlijk keihard werken en daarvoor deelt hij ook de complimenten aan zijn Nederlandse collega uit: "Max heeft het geweldig gedaan, hij heeft tot nu toe zo'n ongelooflijke carrière gehad en hij gaat dat zeker overtreffen."