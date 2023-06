Vincent Bruins

Red Bull Racing staat op dit moment op 99 zeges in de Formule 1 en kan aankomende zondag, tijdens de Grand Prix van Canada op Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, haar honderdste binnenslepen. Max Verstappen staat niet stil bij deze belangrijke mijlpaal en ziet het raceweekend als ieder ander.

Sebastian Vettel behaalde de eerste overwinning voor de Oostenrijkse renstal in de Grand Prix van China in 2009 en zou er uiteindelijk nog eens 37 behalen. Diens toenmalige teamgenoot Mark Webber kwam negenmaal als eerste over de finish in een Red Bull. Daniel Ricciardo won zeven keer voor het team en Sergio Pérez tot nu toe vijf keer. Bij Max Verstappen staat de teller tot nu toe op veertig.

Niet bijgelovig

"Het zal wat hectischer zijn in de regen," zo kijkt Verstappen al naar de weersverwachtingen voor dit weekend. "Maar we hebben een goede auto en hopelijk kunnen we dat hier ook weer laten zien." De Nederlander werd vervolgens door Sky Sports gevraagd naar het feit dat Red Bull aankomende zondag haar honderdste overwinning in de Formule 1 kan binnenslepen en het bijgeloof dat erbij komt kijken dat zo'n mijlpaal bijna nooit bij de eerste poging al wordt behaald: "Ik denk nooit na over dat soort dingen. Hetzelfde als het veranderen van de kleurstelling van de auto. Ik ben niet bijgelovig, ik geef niet om dat soort dingen. Bijvoorbeeld wat mensen hebben met ladders... Ik zou waarschijnlijk het omgekeerde doen en er juist onderdoor lopen."

Foutjes niks te maken met mijlpalen

"We gaan het gewoon simpel houden," vervolgde de 25-jarige Nederlander. "We weten waar we aan moeten werken en dat is proberen de auto ontzettend hard te laten lopen. Volgens mij is dat ons tot nu toe elke keer gelukt dit seizoen, maar natuurlijk kunnen er ook weekenden zijn waarin je foutje maakt, maar dat heeft niks te maken met een bepaald aantal dat je probeert te behalen of iets dergelijks." Verstappen zal zich dus gewoon concentreren op zijn eigen race en zich niet bezighouden met bepaalde statistieken of mijlpalen.