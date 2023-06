Brian Van Hinthum

Woensdag 14 juni 2023 20:46

Max Verstappen is op dit moment samen met Red Bull Racing de grote man in de Formule 1 en op dit moment is het dit seizoen een zekerheid dat Red Bull de races wint, een vrij repetitief verhaal. Toto Wolff gaat in op de vraag of de dominantie van Verstappen op dit moment de Formule 1 verziekt.

Voorlopig draait het hele Formule 1-seizoen rondom Red Bull en de Oostenrijkse renstal wist de eerste zeven races van het jaar allemaal te winnen. Helmut Marko liet zelfs weten dat het in principe mogelijk is om alle Grands Prix dit jaar te winnen. "Het is zeker mogelijk", klonk het destijds. "Als Max een probleem of een botsing heeft, kan Checo instappen. Mits hij in vorm is. Laten we ons eerst focussen op het winnen van onze honderdste Grand Prix in Montreal. Daarna kijken we richting de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg", liet hij optekenen.

Verpest Verstappen de F1?

Het team van Mercedes weet natuurlijk uitstekend hoe het voelt om de sport volledig te domineren. De formatie van Wolff wist de constructeurskampioenschappen aan elkaar te rijgen voordat Red Bull het stokje overnam. Toch hopen zij natuurlijk snel zelf die spot bovenaan weer terug te pakken van het team van Christian Horner. Wolff krijgt de vraag of hij denkt dat de dominantie van Verstappen op dit moment de sport verpest. "Ik denk dat mensen verandering en onvoorspelbaarheid willen. Maar in onze business komt de entertainment na de sport", zegt de Oostenrijker.

Volgens de regels

Hij vervolgt: "We hebben met regels te maken. Degene die iedereen verslaat onder de huidige regels, verdient de overwinning", zegt Wolff over Verstappen. "Natuurlijk zouden we graag andere winnaars zien, maar die taak om hen te verslaan en geen repetitieve serie te hebben ligt bij ons. We hebben een paar misstappen gemaakt op het gebied van engineering en techniek. Maar het gaat over natuurkunde, niet om iets mysterieus. Om die reden komen we zeker terug", besluit de Mercedes-baas.