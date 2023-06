Lars Leeftink

Woensdag 14 juni 2023 12:21 - Laatste update: 12:23

Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing in de Formule 1, is Max Verstappen de beste coureur die het team ooit heeft gehad. De Oostenrijker dacht dat Sebastian Vettel 'het beste van het beste was', maar hij veranderde van mening toen Verstappen zich in 2016 bij het team voegde.

Red Bull Racing heeft, sinds het team in 2005 begon in de Formule 1, veel goede coureurs gehad. Denk aan Mark Webber, David Coulthard, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez. Toch werd er met twee coureurs vooral veel gewonnen: Vettel en Verstappen. Vettel domineerde, voordat in 2014 het hybride tijdperk begon, van 2010 tot en met 2013 de Formule 1 met Red Bull en won alle kampioenschappen in die periode. Verstappen zou, na een wat langere aanloop, in 2021 en vooral 2022 hetzelfde doen. De Nederlander is in 2023 bezig om deze lijn door te trekken en zijn derde titel achter elkaar te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams heeft upgrades voor Albon, maar niet voor Sargeant in Canada

Marko over Verstappen en Vettel

In gesprek met Sport1 geeft Marko aan dat Red Bull na de periode 2010 tot en met 2013 dacht de beste coureur wel gezien te hebben. Toen kwam in 2016 Verstappen naar Red Bull en veranderde Marko met zijn gehele team van mening. "We dachten altijd dat Sebastian [Vettel] het beste van het beste was, maar toen kwam Max. Vettel was een ongelooflijk harde werker met een enorm hoge basissnelheid, maar zelfs op dat punt is Max een stap verder."

Verstappen natuurtalent

Volgens Marko kunnen F1-fans elk weekend weer zien waarom Verstappen gemaakt is voor het racen in de Formule 1. Verstappen heeft, op welk circuit dan ook, geen tijd nodig om zich aan te passen. "Max kan meteen vol gas gaan. Dat toont zijn ongelooflijke natuurlijke talent aan, en de enorme basissnelheid die daaruit voortkomt. Hij heeft de auto fantastisch onder controle, vooral als hij de limiet opzoekt."