Lars Leeftink

Woensdag 14 juni 2023 11:34

Dave Robson, Head of Vehicle Performance van Williams, heeft onthuld dat Alexander Albon komend weekend tijdens de Grand Prix van Canada te maken krijgt met upgrades. Logan Sargeant, zijn teamgenoot, krijgt deze upgrades echter niet.

In het persbericht van Williams voor het weekend in Canada legt Robson uit dat Williams upgrades mee gaat nemen richting Montreal, maar deze alleen door Albon gebruikt gaan worden. "Het circuit in Montreal zou iets meer in het voordeel van de FW45 moeten zijn dan in Monaco en Barcelona het geval was. Bovendien hebben we deze week verschillende onderdelen beschikbaar die geüpgraded zijn. Ze zullen alleen op de auto van Albon worden gebruikt. We verwachten dat we competitiever zullen zijn, maar we nemen vrijdag de tijd om te kijken of het nieuwe pakket de verwachte resultaten oplevert."

Geen upgrades Sargeant

Waarom krijgt Albon in Montreal wel upgrades en Sargeant niet? Robson legt het uit. "Dit is Logan's eerste bezoek aan Montreal en het is een circuit dat technischer is dan op het eerste gezicht lijkt. Zijn voorbereiding in de simulator is essentieel om hem op snelheid te krijgen. Van daaruit zal hij de nuances van het circuit snel begrijpen. Banden- en remmanagement terwijl je langs de muren rijdt is lastig, maar op de rechte stukken is er wat tijd om op adem te komen voordat de volgende reeks begint."

Albon kijkt uit naar Canada

Albon, die dus met upgrades te maken krijgt als de best geklasseerde coureur van het team, kijkt uit naar het raceweekend in Canada en is benieuwd wat voor impact de upgrades gaan hebben. “Ik kijk ernaar uit om naar Montreal te gaan, want de sfeer in de stad is erg leuk. We hebben een upgrade voor dit weekend, dus het wordt interessant om te zien hoe die presteert. Iedereen in de fabriek heeft enorm zijn best gedaan om deze upgrade klaar te krijgen voor dit weekend, dus hopelijk kunnen we een goed resultaat neerzetten. In Canada is het altijd een beetje een lastig circuit. Omdat het meer medium downforce heeft, zou het ons echter wel beter moeten liggen dan de laatste paar circuits.”