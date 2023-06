Lars Leeftink

Volgens Adrian Newey, ontwerper van de RB19 waarin Max Verstappen 2023 domineert, is het goed mogelijk dat Mercedes, Aston Martin of Ferrari in 2026 de nieuwe motorreglementen van de Formule 1 sneller begrijpen dan Red Bull Racing en ze een voorsprong nemen die Verstappen en zijn team vervolgens moeten gaan wegwerken.

In het huidige tijdperk heeft Red Bull niet al te veel te vrezen van de concurrentie, aangezien het in 2023 alle races tot nu toe heeft gewonnen en stijf bovenaan staat in beide kampioenschappen. In gesprek met Sky Italia kijkt Newey dan ook al met een schuin oog naar 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen ingevoerd worden en een nieuw tijdperk in de Formule 1 begint. Newey maakt zich niet zo druk om de periode 2023 tot en met 2025, maar vanaf 2026 denkt hij dat teams als Mercedes, Ferrari en Aston Martin een voorsprong op Red Bull kunnen nemen. "Het grote risico nu is de nieuwe verandering in krachtbronnen in 2026. Er kan een tijdje een flinke kloof ontstaan. Als er een groot verschil is in krachtbronnen, kost het tijd voor de fabrikanten om het te begrijpen en het gat te dichten. Dit terwijl de mensen die zich bezighouden met het chassis sneller kunnen reageren." Newey neemt het begin van het hybride tijdperk in 2014 als voorbeeld.

Begin 2014

Newey zag in 2014, toen het hybride tijdperk begon, dat het verschil tussen de verschillende krachtbronnen van de teams enorm was. Newey zag dat Mercedes toen met afstand de beste krachtbron had en daardoor tot eind 2020 kon domineren zonder echt concurrentie te hebben. De Brit is bang voor hetzelfde scenario in 2026. "Toen de regelgeving voor het hybride tijdperk voor het eerst werd ingevoerd, waren er enorme verschillen. Mercedes had fantastisch werk geleverd met hun krachtbron en andere teams lagen in verschillende gradaties op achterstand. Nu is het meer gelijkgetrokken."

Verschil in krachtbronnen

Newey ziet dat de verschillen tussen de krachtbronnen nu een stuk kleiner zijn dan in 2014 het geval was toen het nieuwe tijdperk begon. "Ik zou zeggen dat er misschien een verschil is van twee of drie procent in vermogen, wat een verschil van twee of drie tienden kan zijn. Dat maakt nog steeds een aanzienlijk verschil als het veld zo dicht bij elkaar ligt. Maar het is niet meer hetzelfde als die één seconde toen de regels werden ingevoerd." In het huidige tijdperk heeft Red Bull de touwtjes stevig in handen, maar vanaf 2026 kan daar dus verandering in gaan komen. 2014 is het voorbeeld, toen Red Bull tussen 2010 en 2013 met Sebastian Vettel domineerde en in 2014 bij de start van het hybride tijdperk ineens Mercedes met kop en schouders boven de rest uit zou stijgen. De vraag is wie er in 2026 het beste om zal gaan met de nieuwe regels.