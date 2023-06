Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 13:21 - Laatste update: 13:43

Nikita Mazepin heeft toegegeven dat zijn hoop op een terugkeer in de Formule 1 een stuk moeilijker is geworden, nadat hij een rechtszaak in het Hooggerechtshof tegen de Britse regering verloor. De 24-jarige Rus hoopte dat de sancties tegen hem zouden vervallen, de rechter kon zich juist in de argumenten van de regering vinden.

Als teamgenoot van Mick Schumacher bij Haas begon Mazepin aan de voorbereiding op het 2022-seizoen. Na de inval van Rusland in Oekraïne besloot Haas niet alleen afscheid te nemen van Uralkali, maar ook de van 24-jarige coureur. De Britse regering had daarnaast ook sancties opgelegd aan Russen. Een deel van de sancties houdt in dat alle tegoeden in het Verenigd Koninkrijk zijn bevroren en dat Mazepin de toegang tot het land is ontzegd, terwijl de Europese Unie en Canada vergelijkbare beperkingen hebben opgelegd.

Door sancties 'Formule 1-verbod'

De advocaat van Mazepin, Rachel Scott voerde aan: "Hij heeft het seizoen 2022 en vrijwel zeker ook het seizoen 2023 gemist en zolang deze sancties van kracht zijn, zal geen enkel Formule 1-team hem aannemen als test-, reserve- of volwaardig coureur." De vraag is of Formule 1-teams nog op Mazepin zitten te wachten, want nog los van de invloeden van buitenaf, waren ook de prestaties op de baan niet om over naar huis te schrijven.

Tegenslag

Na het ontslag bij Haas heeft Mazepin er alles aan gedaan om weer terug te keren. De zaak tegen de Britse regering is dan wel verloren, Mazepin is nog lang niet klaar. Op 19 juli staat hij namelijk opnieuw voor de rechter, maar dit keer tegen minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly. "Ik hoop echt dat ik de kans krijg om terug te keren in de Formule 1, maar vandaag ziet het er vrij moeilijk uit", legt Mazepin uit aan persbureau Tass. "Als de sancties worden opgeheven en de dingen zijn niet zoals ze nu zijn, dan ben ik er klaar voor. Ik heb veel juristen die zich inzetten om mij de kans te geven om terug te keren in de sport, maar op dit moment is er geen groot succes."