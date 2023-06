Remy Ramjiawan

Maandag 12 juni 2023 19:06 - Laatste update: 19:22

Volgens Business F1 Magazine had voormalig Ferrari-teambaas Mattias Binotto Audi afgewezen en sommige medewerkers in een privébericht 'clowns' genoemd na een bezoekje in Duitsland. Van die berichten blijkt niets waar te zijn, zo bevestigt een woordvoerder van het merk bij PlanetF1.

Binotto is aan het einde van 2022 vervanger door Frederic Vasseur bij het team uit Maranello. Voorlopig zit de Italiaan zijn 'gardening leave' uit, een periode waarin Formule 1-personeel even moet afwachten, voordat het aan de slag mag gaan bij een ander team. Binotto is vooral een technische man en een terugkeer in een technische rol bij een ander team valt dan ook niet uit te sluiten. Dat zou ook bij Audi kunnen zijn, maar dat Binotto het team heeft afgewezen en dat hij ze clowns heeft genoemd, daar klopt volgens de Duitsers niets van.

Gerucht niet waar

Het verhaal was dat Binotto naar Duitsland was afgereisd om aan te horen wat Audi zou kunnen aanbieden. Na dat bezoek werd de gedachten van de Italiaan bevestigt en zou hij zijn vriendelijk hebben bedankt voor een rol bij Audi en daarnaast had hij in het privé enkele medewerkers van het merk 'clowns' genoemd. "We kunnen bevestigen dat Mattia Binotto nooit het Sports Competence Center in Neuburg heeft bezocht, waar ons project zich bevindt", aldus de woordvoerder van Audi, die de geruchten de wereld uit wil helpen.

Agressief wervingsprogramma

Wel bevestigt de woordvoerder dat Audi hard op zoek is naar geschikt personeel en daarin wordt er uiteraard ook naar ex-Formule 1-medewerkers gekeken. "Om ervoor te zorgen dat we competitief zullen zijn in 2026, willen we onze leerfase zoveel mogelijk versnellen en onderdeel van die strategie is een agressief wervingsprogramma. Tot nu toe hebben we ongeveer vijftig technische experts gecontracteerd om zich hier bij ons te voegen, ook van enkele van onze concurrenten", aldus de woordvoerder.