Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 08:04

Bandenleverancier Pirelli heeft voor de Grand Prix van Canada gekozen voor de zachte kant van het bandenspectrum. De C3, C4 en C5 zullen dit weekend in actie komen in een race, die volgens Mario Isola als 'een van de spectaculairste' wedstrijden mag worden beschouwd.

Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is een semi-stratencircuit en de baan wordt buiten het Formule 1-evenement niet intensief gebruikt. Het zal resulteren in een hoge mate van baanevolutie, wat waarschijnlijk van sessie tot sessie te merken zal zijn. Pirelli verwacht dat de zachte banden het klusje kunnen klaren en in het persbericht van de Italiaanse bandenfabrikant legt Isola het uit.

Strategische keuzes

"De Grand Prix van Canada is traditioneel één van de spectaculairste op de kalender, vol met incidenten en verrassingen dankzij een circuit dat veel inhaalmogelijkheden biedt", zo opent Isola. "Zoals vaak het geval is op dit type circuit, hebben we net als vorig jaar de drie zachtste banden uit het assortiment meegenomen - C3, C4 en C5. We verwachten dat de C5 vooral gebruikt zal worden voor de kwalificatie, terwijl de C4 en C3 de voorkeur zullen krijgen voor de race", legt de chef van Pirelli uit.

Baanevolutie

"Het asfalt is vrij glad omdat dit semi-permanente stratencircuit niet intensief wordt gebruikt, wat betekent dat we waarschijnlijk een hoge mate van baanevolutie zullen zien tijdens het weekend. Op een circuit zonder snelle bochten zijn tractie bij het uitkomen van langzame bochten, stabiliteit bij het remmen en wendbaarheid bij het veranderen van richting de belangrijkste factoren", aldus Isola die ook nog naar een andere onzekere factor wijst: het weer. "De omstandigheden kunnen snel veranderen, niet alleen van nat naar droog, maar ook met grote temperatuurschommelingen. De asfalttemperatuur tijdens de kwalificatie van vorig jaar was 17 graden, terwijl het tijdens de race 40 graden werd."