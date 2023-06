Remy Ramjiawan

Maandag 12 juni 2023 18:27

Ondanks het dubbele podium in Spanje, tempert Mercedes-teambaas Toto Wolff de verwachtingen van het team in Canada. De Oostenrijker erkent dat het circuit in Barcelona simpelweg wat meer geschikt was voor de W14 en verwacht in Montreal de prestatie niet te kunnen herhalen.

Mercedes in Monaco het nieuwe upgradepakket geïntroduceerd, waarmee het qua ontwikkeling meer richting Red Bull is gegaan. Het echte testwerk gebeurde echter pas in Barcelona, want dat was een volwaardig circuit. Het resultaat was veelbelovend, want met Lewis Hamilton op P2 en George Russell daarachter, was het resultaat beter dan verwacht. De Aston Martins vielen dat weekend tegen en ook Sergio Pérez kon vanaf P11 niet naar het podium rijden.

Artikel gaat verder onder video

Niet te hoog inzetten

"We moeten onze verwachtingen managen. Het [Barcelona red.] was een circuit dat geschikt was voor onze auto en we moeten verwachten dat onze directe concurrenten sterker zullen zijn in de volgende races. Het gat naar Red Bull is groot en het zal hard werken zijn om dat te dichten. Desondanks zijn we klaar voor de uitdaging", zo opent Wolff in het persbericht van Mercedes.

It's Race Week but make it Canada! ❤️🤍 pic.twitter.com/4wmYzreCkN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 12, 2023

Circuit minder geschikt voor W14

Montreal heeft flink wat rechte stukken en dat lijkt dan ook vooral voor Red Bull Racing in de kaart te spelen. "Het is niet een circuit waarvan we verwachten dat het zo goed bij onze auto past, zoals Barcelona. Wat de snelheid van de auto dit weekend ook zal zijn, we streven naar het maximale resultaat", gaat Wolff verder. Daarnaast is het huidige pakket nog relatief nieuw en dus kan er nog een heleboel worden geleerd. "De karakteristieken van het circuit bieden ons ook de gelegenheid om meer te leren over de W14 en ons ontwikkelingspad te volgen."