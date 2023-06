Remy Ramjiawan

Maandag 12 juni 2023 15:13

Hoewel Red Bull Racing samen met Honda in de afgelopen jaren ontzettend succesvol is geweest, staat Christian Horner nog altijd voor de volle honderd procent achter het opzetten van de eigen motorafdeling: Red Bull Powertrains. Vanaf 2026 zal Ford zich bij het Oostenrijkse team voegen en Horner wijst bij Motorsport.com naar de voordelen van het produceren van een eigen power unit.

Honda sloot zich in 2019 aan bij het topteam van Red Bull Racing. Uiteindelijk werd het eerste kampioenschap eind 2021 gepakt door Max Verstappen, tijdens een zinderende finale in Abu Dhabi. Toch had Honda eerder dat jaar haar afscheid al aangekondigd en voor Red Bull was dat toch wel een flinke domper. Het Oostenrijkse team was sinds de komst in de Formule 1 afhankelijk van motorleveranciers, maar had met Honda een soort fabrieksdeal. Het naderende vertrek van de Japanners was voor Red Bull de reden om het Powertrains-project op te zetten, waarin Ford vanaf 2026 de partner zal zijn.

Unieke positie met Red Bull Powertrains

Horner staat nog altijd achter de (noodzakelijke) keuze om een eigen motordivisie op te zetten. "Voor de toekomst brengt het feit dat we het chassis en de motor allemaal op één locatie hebben, ons in een unieke positie. Anders dan Ferrari, waarbij alles op één campus is gehuisvest. Dat zorgt voor efficiëntie en synergie en zelfs Mercedes heeft geen gemeenschappelijk eigendom van chassis en motoren of zit op dezelfde campus", zo wijst de teambaas naar het grote voordeel.

Korte termijn kan tegenvallen

Toch calculeert Horner ook tegenslagen in, want die horen er nu eenmaal bij. "Ja, er zal op korte termijn wat pijn zijn, omdat we in feite het eerste startende motorbedrijf in waarschijnlijk 25 jaar zijn in het Verenigd Koninkrijk, maar dat is ook een deel van de opwinding van de uitdaging", zegt Horner. Daarnaast wordt vanaf 2026 de integratie tussen de motor en het chassis nog belangrijker en dus kunnen de componenten precies op elkaar worden afgestemd. "Die controle heb je alleen niet over je leverancier."

Red Bull niet meer terug naar oude situatie

Al met al is de teambaas van Red Bull Racing ontzettend blij met de huidige samenwerking met Honda, die nog tot en met 2025 duurt en neemt hij de geleerde lessen mee naar zijn eigen motorafdeling. "Ik denk dat we een geweldige samenwerking hebben gehad met Honda en nu we hebben ervaren hoe een samenwerking als fabriek eruit kan zien en wat de voordelen daarvan zijn. Dan zou het heel moeilijk zijn om terug te keren naar een situatie waarin ons wordt opgelegd hoe de lay-out eruit moet zien."