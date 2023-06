Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 20:59 - Laatste update: 21:03

Voor Bent Viscaal is de 24 uur van Le Mans er eentje waar hij met gemende gevoelens op terugkijkt. Hoewel hij zelf een prima wedstrijd reed en de Prema in de beste positie kon krijgen om te knokken om de leiding, zorgde een schuiver van teamgenoot Filip Ugran en de daarop volgende kleun van de bolide van Racing Team Turkey voor reparatiewerkzaamheden, waardoor de kansen op de zege waren verdampt.

De vierde ronde van het World Endurance Championship vond dit weekend plaats in Le Mans. Aan de iconische 24 uurs race deden er een heleboel bekende koppen mee, om een poging te doen om de zege binnen te halen. Viscaal rijdt al het hele jaar in het langeafstandskampioenschap en dit weekend had hij samen met teamgenoten Juan Manuel Correa en Ugran een serieuze gooi willen doen naar de overwinning in het LMP2-klassement.

Artikel gaat verder onder video

Pechduiveltje

In de nachtelijke sessie kreeg Viscaal de bolide vanaf P11 in handen en middels een ijzersterke stint wist hij de Prema terug te brengen in het gevecht om de leiding. Collega Ugran verkeek zich en gleed op het natte asfalt van de baan. Dat incident bleef zonder gevolgen, totdat de wagen van Racing Team Turkey op datzelfde punt tegen de Prema knalde. Het zorgde voor een lange reparatieperiode en dat is het team niet meer te boven gekomen.

'Snelheid zat erin'

"De teleurstelling overheerst", zo luidt het korte, maar krachtige antwoord van Viscaal na de race in Le Mans. "Ik kan doen alsof het glas halfvol is en zeggen dat we de race hebben uitgereden, maar we hadden deze wedstrijd letterlijk kunnen winnen. Het doet enorm zeer dat we vanuit kansrijke positie zijn weggevallen", blikt hij terug. De snelheid zat erin, want ondanks de opgelopen schade, wist Viscaal de tijden van de winnaar Inter Europol Racing te evenaren. Dat deed de 23-jarige coureur met een scheve stuurinrichting.

Le Mans, you were so cruel. Leading LMP2 only to find our car severely damaged due to another car crashing in to us. I will be back šŸ˜¤ pic.twitter.com/j2fqlIRbLN — Bent Viscaal (@BentViscaal) June 11, 2023

Blijft bijzonder

Ondanks dat het allemaal niet meezat op Le Man, kan Viscaal wel terugkijken op een prima race van zichzelf, al overheerst vooral de teleurstelling. "Over mijn eigen prestatie kan ik meer dan tevreden zijn, maar daar heb ik nu even niets aan. Het verandert de uitslag immers niet. Misschien dat ik over een paar weken hierop terugkijk en iets meer positivisme voel, maar op dit moment baal ik als een stekker." Toch is hij vastberaden om het zo snel mogelijk weer recht te zetten: "Ik heb met volle teugen genoten van dit evenement. Het blijft ontzettend bijzonder om te mogen deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Ik kom weer terug en ik wil deze wedstrijd winnen."