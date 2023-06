Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 19:31

Daar waar Ferrari in de Formule 1 grote moeite heeft om voor de zeges te vechten, wist het Italiaanse team bij de terugkeer in Le Mans gelijk toe te slaan. Charles Leclerc gebruikte zijn Formule 1-loze weekend om zijn team te steunen en onthult dat hij de smaak inmiddels ook te pakken heeft en ooit ook de legendarische race wil gaan rijden.

De 25-jarige Monegask arriveerde zaterdagmiddag in Le Mans om het team van Ferrari te steunen. In de Hypercar-klasse had de renstal twee auto's meegenomen, maar de bolide met startnummer 51 was uiteindelijk de winnaar. Daardoor mogen Alessandro Pier Guidi, James Calado en voormalig Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi zich vanaf zondag ook officieel de winnaar van de 24 van Le Mans noemen.

Artikel gaat verder onder video

'Geweldig als er een Ferrari wint'

Leclerc was dit weekend in de pitbox van Ferrari terug te vinden. Bij Eurosport reageert hij op de overwinning. "Het voelt geweldig, zeker als er een Ferrari wint. Dat is natuurlijk ongelooflijk, zeker nu we terug zijn en na zoveel jaren. Het was een hele speciale editie en de tweede Ferrari was wat ongelukkig. Die had een impact van een klein steentje, die tegen de radiator aankwam. Daardoor hebben we veel tijd verloren", zo lijkt hij bijna zelf te hebben deelgenomen aan de race. "Maar ik was hier om het team te steunen en natuurlijk ben ik blij dat Ferrari de winst heeft weten te pakken, het was een bijzondere ervaring", gaat hij verder.

🎉 Congratulations @FerrariHypercar for writing another chapter for our Ferrari family history at @24hoursoflemans ❤️💛 pic.twitter.com/aCj8xVmAA6 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 11, 2023

'Waarom niet?'

Max Verstappen, maar ook Fernando Alonso hebben eerder al hun plannen voor een deelname aan de 24 uur van Le Mans laten doorschemeren en Leclerc maakt na de zege van Ferrari zijn interesse in een deelname ook bekend. "Ik bedoel, waarom niet? Dat lijkt me geweldig, het is namelijk een fantastisch evenement. Op een dag in mijn leven wil ik hier ook een vinkje achter kunnen zetten. Wanneer dat zal zijn? Dat weet ik niet, maar nogmaals ik ben erg trots op wat Ferrari hier heeft neergezet, het was geweldig", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.