Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 15:16

Het team van Ferrari heeft sinds 1973 geen fabrieksauto in de topklasse van de 24 uur van Le Mans neergezet, tot aan 2023. Dit jaar is de Scuderia weer terug en op dit moment leidt het Italiaanse team in de Hypercar-klasse. Charles Leclerc heeft dit weekend vrij en is gespot bij de iconische 24 uurs race.

De Monegask kon in 2022, zeker aan het begin van het jaar, nog even hopen op zijn eerste wereldtitel. Toch kwam Max Verstappen en het team van Red Bull Racing sterk terug. Hoe anders is dat in 2023. Tijdens de Grand Prix van Spanje viel Leclerc van de regen in de drup. Zo wist hij tijdens de kwalificatie niet verder te komen dan P19, zij het met technische problemen. Tijdens de race ging het niet veel beter, want de vijfvoudig Grand Prix-winnaar eindigt nipt buiten de punten op P11. Voorlopig staat de Monegask op P7 in het klassement, maar het team van Ferrari zal nog aan de bak moeten gaan, wil het weer een serieuze titelkandidaat worden.

Artikel gaat verder onder video

24 uur van Le Mans

Zaterdagmiddag baande Leclerc zich een weg door de fans om het team van Ferrari in Le Mans te bereiken. Voorlopig ziet het er goed uit voor het de renstal uit Maranello. De Ferrari AF Corse met startnummer 51 leidt namelijk de race. De Ferrari 499P wordt bestuurd door Alessandro Pier Guidi, James Calado en oude bekende Antonio Giovinazzi.